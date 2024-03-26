Среди ключевых решений Техсовета ТЭК СПБ – запуск нескольких проектов

В рамках проекта будут применены шаровые краны, оснащенные переносным планетарным

редуктором, либо петербургской автоматизированной системой дистанционного управления

запорной арматурой «Медуза». Технологию испытают при реконструкции в квартале 8А СУН, на

Искровском пр. Еще одну разработку из Петербурга – электроприводы трубопроводной

арматуры АО «Армалит» и ООО «АРМАТОРК» – задействуют в тепловой камере на ул.

Руставели. Параллельно сотрудники филиала энергетических источников ТЭКа совместно с

ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» ведут подготовительные работы и подбирают объект для

опытной эксплуатации отечественного насосного оборудования. В 2023 году Технический совет

также принял решение о допуске к применению новых котлов петербургского производства,

котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводной арматуры, стальных деталей

трубопроводов и приборов учета. «Технический совет давно зарекомендовал себя как

эффективная структура, которая позволила предприятию не только нарастить базу

российских поставщиков, усилить импортозамещение и снизить логистические риски, но и

принять ряд выверенных решений в сфере развития систем теплоснабжения Петербурга. В

2023 году ТЭК с успехом реализовал первый проект по оптимизации зоны теплоснабжения в

Кировском районе, переключив абонентов неэффективной котельной на ТЭЦ. Этот опыт мы

уже адаптируем и применяем в других районах присутствия», – отмечает генеральный

директор ГУП «ТЭК СПб» Иван Болтенков.

В 2024 году Технический совет предприятия актуализирует технические решения по ряду

проектов, а также рассмотрит вопросы о возможности применения блочных котельных и

горелок, инновационных промышленных котлов и другого оборудования



