Среди ключевых решений Техсовета ТЭК СПБ – запуск нескольких проектов

В рамках проекта будут применены шаровые краны, оснащенные переносным планетарным
редуктором, либо петербургской автоматизированной системой дистанционного управления
запорной арматурой «Медуза». Технологию испытают при реконструкции в квартале 8А СУН, на
Искровском пр. Еще одну разработку из Петербурга – электроприводы трубопроводной
арматуры АО «Армалит» и ООО «АРМАТОРК» – задействуют в тепловой камере на ул.
Руставели. Параллельно сотрудники филиала энергетических источников ТЭКа совместно с
ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» ведут подготовительные работы и подбирают объект для
опытной эксплуатации отечественного насосного оборудования. В 2023 году Технический совет
также принял решение о допуске к применению новых котлов петербургского производства,
котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводной арматуры, стальных деталей
трубопроводов и приборов учета. «Технический совет давно зарекомендовал себя как
эффективная структура, которая позволила предприятию не только нарастить базу
российских поставщиков, усилить импортозамещение и снизить логистические риски, но и
принять ряд выверенных решений в сфере развития систем теплоснабжения Петербурга. В
2023 году ТЭК с успехом реализовал первый проект по оптимизации зоны теплоснабжения в
Кировском районе, переключив абонентов неэффективной котельной на ТЭЦ. Этот опыт мы
уже адаптируем и применяем в других районах присутствия», – отмечает генеральный
директор ГУП «ТЭК СПб» Иван Болтенков.
В 2024 году Технический совет предприятия актуализирует технические решения по ряду
проектов, а также рассмотрит вопросы о возможности применения блочных котельных и
горелок, инновационных промышленных котлов и другого оборудования