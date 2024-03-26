Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

Среди ключевых решений Техсовета ТЭК СПБ – запуск нескольких проектов

26 марта, 2024 9
В рамках проекта будут применены шаровые краны, оснащенные переносным планетарным 
редуктором, либо петербургской автоматизированной системой дистанционного управления 
запорной арматурой «Медуза». Технологию испытают при реконструкции в квартале 8А СУН, на 
Искровском пр. Еще одну разработку из Петербурга – электроприводы трубопроводной 
арматуры АО «Армалит» и ООО «АРМАТОРК» – задействуют в тепловой камере на ул. 
Руставели. Параллельно сотрудники филиала энергетических источников ТЭКа совместно с 
ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» ведут подготовительные работы и подбирают объект для 
опытной эксплуатации отечественного насосного оборудования. В 2023 году Технический совет 
также принял решение о допуске к применению новых котлов петербургского производства, 
котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводной арматуры, стальных деталей 
трубопроводов и приборов учета. «Технический совет давно зарекомендовал себя как 
эффективная структура, которая позволила предприятию не только нарастить базу 
российских поставщиков, усилить импортозамещение и снизить логистические риски, но и 
принять ряд выверенных решений в сфере развития систем теплоснабжения Петербурга. В 
2023 году ТЭК с успехом реализовал первый проект по оптимизации зоны теплоснабжения в 
Кировском районе, переключив абонентов неэффективной котельной на ТЭЦ. Этот опыт мы 
уже адаптируем и применяем в других районах присутствия», – отмечает генеральный 
директор ГУП «ТЭК СПб» Иван Болтенков.
В 2024 году Технический совет предприятия актуализирует технические решения по ряду 
проектов, а также рассмотрит вопросы о возможности применения блочных котельных и 
горелок, инновационных промышленных котлов и другого оборудования


← Вернуться