Арбитражный суд Челябинской области отложил на 8 февраля заседание по иску ООО «Ай- Ти-Ти Индастриз Рус» (Москва, подконтрольно структурам американской ITT) к АО «Конар» (Челябинск) о взыскании 195,457 млн рублей

Спор касается поставок насосного оборудования для ООО «Арктик СПГ 2». В частности, ранее

суд запросил у «Арктик СПГ 2» информацию, необходимую для рассмотрения дела: сведения о

том, получено ли оборудование из списка, обозначенного судом; какая документация к этому

оборудованию представлена со стороны «Конара». Суд также интересовало, достаточно ли этой

документации для ввода данного оборудования в эксплуатацию.

«Ай-Ти-Ти Индастриз Рус» в январе этого года подала иск к «Конару» о взыскании 2,013 млн

евро задолженности по заказу на закупку от 21 мая 2020 года, а также необоснованного

обогащения в виде платежей, полученных «Конаром» по банковским гарантиям от 25 октября

2021 года и 2 декабря 2020 года в размере 160,5 тыс. евро и 382,95 тыс. евро соответственно.

Также к взысканию заявлено несколько сумм процентов за пользование чужими денежными

средствами, которые начислены как на задолженность по заказу на закупку, так и на полученные

по банковским гарантиям платежи.

В мае 2023 года «Конар» подал встречное исковое заявление, в котором просил суд признать

недействительным односторонний отказ «Ай-Ти-Ти Индастриз Рус» от заказа на закупку N01-

GPK-20. «Конар» суть закупки также не уточнял.

С 2018 года предприятия, входящие в состав группы «Конар», поставляют оборудование

высокого давления для обустройства газового месторождения проекта «Ямал СПГ», а также

металлоконструкции со специализированными требованиями. В 2019 году «Конар» сообщил о

сотрудничестве с «НОВАТЭКом» по проекту «Арктик СПГ 2».

«Конар» специализируется на обработке металлических изделий, производстве трубопроводной

арматуры, общестроительных работах. Основной производственной площадкой промгруппы

является индустриальный парк «Станкомаш» в Челябинске. Также в группу входят

представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Перми.

По информации картотеки арбитражных дел Челябинской области НПАА