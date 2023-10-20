Группа АДЛ расширила станочный парк современным оборудованием для производства трубопроводной арматуры сверхбольших диаметров.

Новые станки отличаются высокой эффективностью, а также обладают возможностью обработки

деталей вала сложной геометрии. В дополнение к функциям токарного станка с ЧПУ, он также

выполняет задачи фрезерования. Особенностью новых станков является широкий диапазон

размеров и высокая точность изготовления деталей внутренней и внешней цилиндрической

поверхности. Данная модель имеет диапазон обработки до 2500 мм в длину и 2000 мм в высоту, а

также может обрабатывать детали, весом до 16 тонн. Размеры этого станка составляют более

7000 мм в высоту и около 9720 мм в длину, а его вес составляет 43 тонны.

Новые станки представляют собой современное оборудование с впечатляющими техническими

характеристиками. Станки оборудованы современными системами управления и программным

обеспечением, которые позволяют операторам легко настраивать необходимые параметры и

контролировать процесс обработки. Расширение парка станков является частью стратегии

развития АДЛ, которая основывается на постоянном совершенствовании технологического

оборудования и развитии производственной базы. Это позволяет компании занимать

лидирующее положение на рынке и отвечать растущим требованиям индустрии. Завод АДЛ,

расположенный в стратегически важном районе, имеет хорошие возможности для

удовлетворения спроса на арматуру сверхбольших диаметров, а новые станки позволят заводу

ускорить процесс производства.



