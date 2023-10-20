Группа АДЛ расширила станочный парк современным оборудованием для производства трубопроводной арматуры сверхбольших диаметров.

Новые станки отличаются высокой эффективностью, а также обладают возможностью обработки
деталей вала сложной геометрии. В дополнение к функциям токарного станка с ЧПУ, он также
выполняет задачи фрезерования. Особенностью новых станков является широкий диапазон
размеров и высокая точность изготовления деталей внутренней и внешней цилиндрической
поверхности. Данная модель имеет диапазон обработки до 2500 мм в длину и 2000 мм в высоту, а
также может обрабатывать детали, весом до 16 тонн. Размеры этого станка составляют более
7000 мм в высоту и около 9720 мм в длину, а его вес составляет 43 тонны.
Новые станки представляют собой современное оборудование с впечатляющими техническими
характеристиками. Станки оборудованы современными системами управления и программным
обеспечением, которые позволяют операторам легко настраивать необходимые параметры и
контролировать процесс обработки. Расширение парка станков является частью стратегии
развития АДЛ, которая основывается на постоянном совершенствовании технологического
оборудования и развитии производственной базы. Это позволяет компании занимать
лидирующее положение на рынке и отвечать растущим требованиям индустрии. Завод АДЛ,
расположенный в стратегически важном районе, имеет хорошие возможности для
удовлетворения спроса на арматуру сверхбольших диаметров, а новые станки позволят заводу
ускорить процесс производства.