Первый заместитель генерального директора АО «Армалит» Евгений Коптяев выступил на отраслевой конференции с докладом на тему «Поставки судовой арматуры: от простого к сложному».

В своем сообщении Евгений Коптяев поделился с представителями

профессионального сообщества соображениями о том, с какими проблемами

рыбопромысловый флот России столкнется в ближайшее время, и вариантами

решения проблем. В связи с прогнозируемым до 2035 года объемом

строительства рыболовных судов, составляющим 42% об общего числа всего

запланированного к постройке гражданского флота, завод «Армалит» выходит

с предложением обеспечить их судовой арматурой широкого типоряда по

ценам, сопоставимым с зарубежными аналогами. Так, в соответствии с

постановлением Правительства РФ от 20.10.2022 № 1872 на заводе

«Армалит» проведены работы по проектированию и постановке в серийное

производство судовой трубопроводной ручной и дистанционно управляемой

арматуры. На заводе «Армалит» при поддержке Минпромторга ведутся опытно-

конструкторские работы (ОКР) по созданию типоряда судовой арматуры из чугуна,

стали и бронзы для рыбопромысловых судов, которая может на 100 процентов

обеспечить потребности отечественных судостроителей в арматуре для

гражданских судов,– подчеркнул в выступлении первый заместитель

генерального директора АО «Армалит». Применение данной арматуры

позволит получить отечественным судостроителям 85 баллов в рамках

постановления правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719, в перспективе

количество баллов может быть увеличено. Кроме того, завод-изготовитель

«Армалит» готов провести шефмонтажные работы поставляемой продукции

непосредственно при постройке заказа. Наряду с трубопроводной арматурой

«Армалит» представляет и такие перспективные изделия, как

интеллектуальные системы управления судовыми механизмами и системами:

дистанционно управляемая арматура (интеллектуальные электроприводы,

блоки и шкафы управления). Автоматизация для обеспечения исправной

работы арматуры позволит значительно сократить операционные затраты на

оплату труда персонала и простои судна в случае выхода из строя и

технической неисправности арматуры.



