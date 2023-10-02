Первый заместитель генерального директора АО «Армалит» Евгений Коптяев выступил на отраслевой конференции с докладом на тему «Поставки судовой арматуры: от простого к сложному».

В своем сообщении Евгений Коптяев поделился с представителями
профессионального сообщества соображениями о том, с какими проблемами
рыбопромысловый флот России столкнется в ближайшее время, и вариантами
решения проблем. В связи с прогнозируемым до 2035 года объемом
строительства рыболовных судов, составляющим 42% об общего числа всего
запланированного к постройке гражданского флота, завод «Армалит» выходит
с предложением обеспечить их судовой арматурой широкого типоряда по
ценам, сопоставимым с зарубежными аналогами. Так, в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 20.10.2022 № 1872 на заводе
«Армалит» проведены работы по проектированию и постановке в серийное
производство судовой трубопроводной ручной и дистанционно управляемой
арматуры. На заводе «Армалит» при поддержке Минпромторга ведутся опытно-
конструкторские работы (ОКР) по созданию типоряда судовой арматуры из чугуна,
стали и бронзы для рыбопромысловых судов, которая может на 100 процентов
обеспечить потребности отечественных судостроителей в арматуре для
гражданских судов,– подчеркнул в выступлении первый заместитель
генерального директора АО «Армалит». Применение данной арматуры
позволит получить отечественным судостроителям 85 баллов в рамках
постановления правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719, в перспективе
количество баллов может быть увеличено. Кроме того, завод-изготовитель
«Армалит» готов провести шефмонтажные работы поставляемой продукции
непосредственно при постройке заказа. Наряду с трубопроводной арматурой
«Армалит» представляет и такие перспективные изделия, как
интеллектуальные системы управления судовыми механизмами и системами:
дистанционно управляемая арматура (интеллектуальные электроприводы,
блоки и шкафы управления). Автоматизация для обеспечения исправной
работы арматуры позволит значительно сократить операционные затраты на
оплату труда персонала и простои судна в случае выхода из строя и
технической неисправности арматуры.