Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

Первый заместитель генерального директора АО «Армалит» Евгений Коптяев выступил на отраслевой конференции с докладом на тему «Поставки судовой арматуры: от простого к сложному».

02 октября, 2023 18
В своем сообщении Евгений Коптяев поделился с представителями 
профессионального сообщества соображениями о том, с какими проблемами 
рыбопромысловый флот России столкнется в ближайшее время, и вариантами 
решения проблем. В связи с прогнозируемым до 2035 года объемом 
строительства рыболовных судов, составляющим 42% об общего числа всего 
запланированного к постройке гражданского флота, завод «Армалит» выходит 
с предложением обеспечить их судовой арматурой широкого типоряда по 
ценам, сопоставимым с зарубежными аналогами. Так, в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 20.10.2022 № 1872 на заводе 
«Армалит» проведены работы по проектированию и постановке в серийное 
производство судовой трубопроводной ручной и дистанционно управляемой 
арматуры. На заводе «Армалит» при поддержке Минпромторга ведутся опытно-
конструкторские работы (ОКР) по созданию типоряда судовой арматуры из чугуна, 
стали и бронзы для рыбопромысловых судов, которая может на 100 процентов 
обеспечить потребности отечественных судостроителей в арматуре для 
гражданских судов,– подчеркнул в выступлении первый заместитель 
генерального директора АО «Армалит». Применение данной арматуры 
позволит получить отечественным судостроителям 85 баллов в рамках 
постановления правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719, в перспективе 
количество баллов может быть увеличено. Кроме того, завод-изготовитель 
«Армалит» готов провести шефмонтажные работы поставляемой продукции 
непосредственно при постройке заказа. Наряду с трубопроводной арматурой 
«Армалит» представляет и такие перспективные изделия, как 
интеллектуальные системы управления судовыми механизмами и системами: 
дистанционно управляемая арматура (интеллектуальные электроприводы, 
блоки и шкафы управления). Автоматизация для обеспечения исправной 
работы арматуры позволит значительно сократить операционные затраты на 
оплату труда персонала и простои судна в случае выхода из строя и 
технической неисправности арматуры.


← Вернуться