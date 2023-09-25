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ДАНФОСС-РИДАН. Подмосковная компания расширяет производство энергосберегающего оборудования (регуляторы). 21 декабря 2022

25 сентября, 2023 11
Компания «Ридан» (ранее ООО «Данфосс») расширяет производство по выпуску 
энергосберегающего оборудования для инженерных систем в подмосковном г.о. Истра. О 
реализованном инвестиционном проекте рассказала заместитель председателя правительства 
– министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина 
Зиновьева. «В строительство нового производственного корпуса компания «Ридан» вложила 
925 млн руб. Таким образом, суммарный объем инвестиций в проект превышает 2,7 млрд руб. В 
результате расширения на предприятии создано 50 новых рабочих мест для жителей 
городского округа и ближайших муниципалитетов», — сказала зампред. Екатерина Зиновьева 
напомнила, что завод «Ридан», выпускающий устройства для регулирования и поддержания 
температуры, блочные тепловые пункты и запорную арматуру, работает в Подмосковье с 2006 
года. В данный момент на предприятии трудоустроено около 1000 жителей Московской области, 
некоторые из которых работают в компании более 10 и даже 20 лет. Компания расширила 
ассортимент регулирующих клапанов. В частности, модели VF-2R, VF-3R, VFS-2R, VRB-2R 
в VRB-3R появились в типоразмере DN15 с пропускной способностью Kvs=0,63; 1,0; 1,6; 2,5 
м3/ч. За счет этого клапан можно подобрать корректнее, чтобы он еще точнее работал на низких 
расходах. У фланцевых клапанов VF-2R, VF-3R, VFS-2R от DN15 до DN50 изменился форм-
фактор: фланцы стали квадратными, за счет чего снизился вес и габариты. При этом тип 
ответных фланцев и соответствие приводов не меняется.
Ведомости-МО, сайт РИДАН

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