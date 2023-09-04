Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

АО «Пензатяжпромарматура» с 2019 года начали внедрять новые сроки работ

04 сентября, 2023 7
С введением международных санкций российский рынок трубопроводной арматуры столкнулся 
с рядом вызовов. Ограничения привели к смещению сроков реализации новых проектов и 
создали неопределенность на рынке. В настоящее время завод реализует 43 проекта по освоению 
и производству импортозамещающей техники. Например, это шиберные задвижки и шаровые 
краны для установок замедленного коксования нефтеперерабатывающих заводов. Раньше их 
покупали в США или Германии. Еще один проект – отечественные шаровые краны на выгрузку 
полиэтилена и полипропилена для газохимических комбинатов. Они станут альтернативой 
поставкам из Японии, Италии или Финляндии. Ресурс новой разработки составляет до 500 тыс. 
циклов. Предприятие планирует импортозаместить шаровые краны с керамическим узлом 
затвора для автоклавного производства металлов, используемые в добыче золота. Еще одно 
важное направление – это обслуживание существующих объектов, где до 80% арматуры раньше 
было иностранного производства. ПТПА развивает собственную сервисную службу. В 2022 году, 
например, удалось реализовать проект по ремонту шиберных задвижек на коксовых камерах, 
произведенных в Германии. В будущем, считают в ПТПА, российская запорная арматура может 
выйти на рынки других стран – подобную продукцию выпускают всего лишь несколько 
предприятий во всем мире.
Данные АО «ПТПА»


← Вернуться