АО «Пензатяжпромарматура» с 2019 года начали внедрять новые сроки работ

С введением международных санкций российский рынок трубопроводной арматуры столкнулся
с рядом вызовов. Ограничения привели к смещению сроков реализации новых проектов и
создали неопределенность на рынке. В настоящее время завод реализует 43 проекта по освоению
и производству импортозамещающей техники. Например, это шиберные задвижки и шаровые
краны для установок замедленного коксования нефтеперерабатывающих заводов. Раньше их
покупали в США или Германии. Еще один проект – отечественные шаровые краны на выгрузку
полиэтилена и полипропилена для газохимических комбинатов. Они станут альтернативой
поставкам из Японии, Италии или Финляндии. Ресурс новой разработки составляет до 500 тыс.
циклов. Предприятие планирует импортозаместить шаровые краны с керамическим узлом
затвора для автоклавного производства металлов, используемые в добыче золота. Еще одно
важное направление – это обслуживание существующих объектов, где до 80% арматуры раньше
было иностранного производства. ПТПА развивает собственную сервисную службу. В 2022 году,
например, удалось реализовать проект по ремонту шиберных задвижек на коксовых камерах,
произведенных в Германии. В будущем, считают в ПТПА, российская запорная арматура может
выйти на рынки других стран – подобную продукцию выпускают всего лишь несколько
предприятий во всем мире.
Данные АО «ПТПА»