АО «Пензатяжпромарматура» с 2019 года начали внедрять новые сроки работ

С введением международных санкций российский рынок трубопроводной арматуры столкнулся

с рядом вызовов. Ограничения привели к смещению сроков реализации новых проектов и

создали неопределенность на рынке. В настоящее время завод реализует 43 проекта по освоению

и производству импортозамещающей техники. Например, это шиберные задвижки и шаровые

краны для установок замедленного коксования нефтеперерабатывающих заводов. Раньше их

покупали в США или Германии. Еще один проект – отечественные шаровые краны на выгрузку

полиэтилена и полипропилена для газохимических комбинатов. Они станут альтернативой

поставкам из Японии, Италии или Финляндии. Ресурс новой разработки составляет до 500 тыс.

циклов. Предприятие планирует импортозаместить шаровые краны с керамическим узлом

затвора для автоклавного производства металлов, используемые в добыче золота. Еще одно

важное направление – это обслуживание существующих объектов, где до 80% арматуры раньше

было иностранного производства. ПТПА развивает собственную сервисную службу. В 2022 году,

например, удалось реализовать проект по ремонту шиберных задвижек на коксовых камерах,

произведенных в Германии. В будущем, считают в ПТПА, российская запорная арматура может

выйти на рынки других стран – подобную продукцию выпускают всего лишь несколько

предприятий во всем мире.

Данные АО «ПТПА»



