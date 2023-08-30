Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

Промышленная группа КОНАР передала владение ООО «Завод Энерго-Строительных Конструкций» новым собственникам.

30 августа, 2023 7
Завод ЭСКОН был основан в 2012 году в городе Южноуральске Челябинской области, с 2015 по 
2023 год он работал в составе Промышленной группы КОНАР. Специализируется на 
производстве металлоконструкций для топливно-энергетической, транспортной и 
инфраструктурной отраслей.Принимая решение о продаже предприятия в Южноуральске, 
Промышленная группа КОНАР руководствовалась намерением сосредоточиться на дальнейшем 
развитии своей основной производственной площадки – Индустриального парка «Станкомаш» в 
городе Челябинске, где есть большое количество свободных, не используемых пока территорий 
для новых цехов. В КОНАРе также подчеркнули хорошие перспективы завода ЭСКОН для 
продолжения производственной деятельности в рамках другой бизнес-среды.


← Вернуться