Промышленная группа КОНАР передала владение ООО «Завод Энерго-Строительных Конструкций» новым собственникам.

Завод ЭСКОН был основан в 2012 году в городе Южноуральске Челябинской области, с 2015 по

2023 год он работал в составе Промышленной группы КОНАР. Специализируется на

производстве металлоконструкций для топливно-энергетической, транспортной и

инфраструктурной отраслей.Принимая решение о продаже предприятия в Южноуральске,

Промышленная группа КОНАР руководствовалась намерением сосредоточиться на дальнейшем

развитии своей основной производственной площадки – Индустриального парка «Станкомаш» в

городе Челябинске, где есть большое количество свободных, не используемых пока территорий

для новых цехов. В КОНАРе также подчеркнули хорошие перспективы завода ЭСКОН для

продолжения производственной деятельности в рамках другой бизнес-среды.



