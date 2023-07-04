ТЕРМОБРЕСТ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ. КОМБИНИРОВАННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ- СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ РС

Комбинированные регуляторы-стабилизаторы давления предназначены для снижения, регулирования и

поддержания давления (расхода) газа на выходе постоянным в заданных пределах независимо от изменений

входного давления и работают без использования постороннего источника энергии. Предохранительно-запорный

клапан, входящий в состав регулятора давления, прекращает подачу газа при значительном (недопустимом)

повышении давления на выходе в случае возникновения каких-либо аварийных ситуаций. Предохранительно-

сбросной клапан, входящий в состав регулятора давления, производит выпуск газа в атмосферу при незначительном

повышении контролируемого давления на выходе. Применяются регуляторы-стабилизаторы давления в газовых

регуляторных пунктах и установках, отопительных котельных, газопоршневых электростанциях, в обвязке газовых

горелок, а также аналогичных приборах и установках. Комбинированные регуляторы-стабилизаторы давления могут

быть изготовлены в следующих исполнениях:

с предохранительно-запорным и предохранительно-сбросным клапаном в отдельных корпусах. DN: 25÷100.

с предохранительно-запорным и встроенным предохранительно-сбросным клапаном. DN: 25÷100.

с предохранительно-запорным и предохранительно-сбросным клапаном в едином корпусе (моноблочное

компактное исполнение). DN: 15÷50.

бытовой со встроенными предохранительно-запорным и предохранительно-сбросным

клапаном. Применяются такие регуляторы при газоснабжении жилых и малоквартирных домов, в составе бытовых

ШРП.

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