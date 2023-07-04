ТЕРМОБРЕСТ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ. КОМБИНИРОВАННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ- СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ РС

Комбинированные регуляторы-стабилизаторы давления предназначены для снижения, регулирования и
поддержания давления (расхода) газа на выходе постоянным в заданных пределах независимо от изменений
входного давления и работают без использования постороннего источника энергии. Предохранительно-запорный
клапан, входящий в состав регулятора давления, прекращает подачу газа при значительном (недопустимом)
повышении давления на выходе в случае возникновения каких-либо аварийных ситуаций. Предохранительно-
сбросной клапан, входящий в состав регулятора давления, производит выпуск газа в атмосферу при незначительном
повышении контролируемого давления на выходе. Применяются регуляторы-стабилизаторы давления в газовых
регуляторных пунктах и установках, отопительных котельных, газопоршневых электростанциях, в обвязке газовых
горелок, а также аналогичных приборах и установках. Комбинированные регуляторы-стабилизаторы давления могут
быть изготовлены в следующих исполнениях:
с предохранительно-запорным и предохранительно-сбросным клапаном в отдельных корпусах. DN: 25÷100.
с предохранительно-запорным и встроенным предохранительно-сбросным клапаном. DN: 25÷100.
с предохранительно-запорным и предохранительно-сбросным клапаном в едином корпусе (моноблочное
компактное исполнение). DN: 15÷50.
бытовой со встроенными предохранительно-запорным и предохранительно-сбросным
клапаном. Применяются такие регуляторы при газоснабжении жилых и малоквартирных домов, в составе бытовых
ШРП.
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