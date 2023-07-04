Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

ТЕРМОБРЕСТ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ. КОМБИНИРОВАННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ- СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ РС

04 июля, 2023 16
Комбинированные регуляторы-стабилизаторы давления предназначены для снижения, регулирования и 
поддержания давления (расхода) газа на выходе постоянным в заданных пределах независимо от изменений 
входного давления и работают без использования постороннего источника энергии. Предохранительно-запорный 
клапан, входящий в состав регулятора давления, прекращает подачу газа при значительном (недопустимом) 
повышении давления на выходе в случае возникновения каких-либо аварийных ситуаций. Предохранительно-
сбросной клапан, входящий в состав регулятора давления, производит выпуск газа в атмосферу при незначительном 
повышении контролируемого давления на выходе.  Применяются регуляторы-стабилизаторы давления в газовых 
регуляторных пунктах и установках, отопительных котельных, газопоршневых электростанциях, в обвязке газовых 
горелок, а также аналогичных приборах и установках. Комбинированные регуляторы-стабилизаторы давления могут 
быть изготовлены в следующих исполнениях:
с предохранительно-запорным и предохранительно-сбросным клапаном в отдельных корпусах. DN: 25÷100.
с предохранительно-запорным и встроенным предохранительно-сбросным клапаном. DN: 25÷100.
с предохранительно-запорным и предохранительно-сбросным клапаном в едином корпусе (моноблочное 
компактное исполнение). DN: 15÷50.
бытовой со встроенными предохранительно-запорным и предохранительно-сбросным 
клапаном. Применяются такие регуляторы при газоснабжении жилых и малоквартирных домов, в составе бытовых 
ШРП.
https://termobrest.ru/ni/imidgevyi_reklamnyi_modul_v_gurnale__promyshlennye_i_otopitelnye_kotelnye_i_mini_tets_2_772898/

← Вернуться