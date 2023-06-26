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ВТОРОЙ ФОРУМ АРМАТУРОСТРОИТЕЛЕЙ В КУРГАНЕ.

26 июня, 2023 17
В начале деловой программы выступил губернатор региона Вадим Шумков: «Эта сфера быстро становится 
важнейшей сферой отрасли машиностроения. За 2022 год в Курганской области рост составил 138%. В этом году 
ожидаемый рост составит 143%. С учетом 2024 года коллеги прогнозируют за трехлетний период удвоение 
показателей роста сферы в регионе. На предприятиях арматуростроения работает уже почти 5000 человек. 
Большая часть предприятий уже пользуются поддержкой государства либо через программу создания 
индустриальных парков,либо через субсидирование приобретения нового оборудования».
Перспективы развития отрасли обсудили в Кургане представители арматуростоения из Москвы, Санкт-Петербурга и 
Татарстана, Волгограда, Мурома, Пензы и Челябинска, а также из Азербайджана, Турции, Киргизии, Армении,  
Казахстана, Узбекистана, Беларуси. 
Мероприятие состоялось в Кургане во второй раз, но пауза между событиями составила цлых четыре года. Поэтому 
внимание к форуму неслучайно. И, как отметил директор департамента машиностроения для топливно-
энергетического комплекса Минпромторга РФ Михаил Кузнецов, форум являетсядолгожданным событием: «Ни для 
кого не секрет, что мы провели 4 года без этого форума, мы очень рады, что он наконец то вернулся, и очень 
надеемся, что в таком формате с периодичностью минимум раз в два года он будет проходить».  
Рассказывая о достижениях отрасли, президент Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей, 
исполнительный директор компании «Энергомашкомплект» Алексей Бабичев также начал со слов благодарности 
региону: «Я горжусь тем, что в нашей стране появилась область, которая взяла флаг арматуростроения в свои 
руки и с достоинством его несет. Я думаю, что дальше мы будем всеми нашими усилиями помогать и развивать 
это направление».
Зашла речь на форуме и о так называемом «кадровом голоде», который испытывают многие предприятия. По словам 
промышленников, у многих острый дефицит в рабочих специальностях до 20-30% от общего количества персонала. 
Переориентация системы профессионального образования под запросы экономики страны сегодня является 
отдельной и крайне важной темой для обсуждения и принятия мер.
После пленарного заседания была проведена конференция по теме импортозамещения, в рамках которой 
ответственные специалисты предприятий арматуростроения поделились своими разработками и новинками. Именно 
тем, что, по их мнению, сможет приблизить технологический суверенитет страны.
Форум арматуростроителей был организован Научно-промышленной ассоциацией арматуростроителей, Агентством 
технологического развития и Торгово-промышленной палатой Курганской области при поддержке правительства 
региона. Перед его началом курганские предприятия продемонстрировали свою продукцию и рассказали о планах 
по импортозамещению. 
Форум продлился два дня. Второй день был посвящён экскурсиям на ведущие предприятия Курганской области, 
занимающиеся выпуском трубопроводной арматуры. В их числе оказались: «МКТ-АСДМ», «Темпер», «РТМТ», 
«АК «Корвет», а также индустриальный парк «Курган-Энергомаш».
Карен Тадевосян в своем докладе рассказал о практике Росстандарта по осуществлению государственного 
контроля (надзора) в отношении требований технических регламентов при обороте машиностроительной 
продукции для топливно-энергетического комплекса и о специфике осуществления государственного надзора в 
сфере B2B в интересах защиты рынка от фальсифицированной продукции. Участники форума обменялись 
мнениями по вопросам импортозамещения и промышленного суверенитета в отрасли, а также обсудили 
другие актуальные вопросы нефтегазового машиностроения, производства трубопроводной арматуры и 
смежного технологического оборудования.
Источник: www.rst.gov.ru

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