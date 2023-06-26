ВТОРОЙ ФОРУМ АРМАТУРОСТРОИТЕЛЕЙ В КУРГАНЕ.

В начале деловой программы выступил губернатор региона Вадим Шумков: «Эта сфера быстро становится
важнейшей сферой отрасли машиностроения. За 2022 год в Курганской области рост составил 138%. В этом году
ожидаемый рост составит 143%. С учетом 2024 года коллеги прогнозируют за трехлетний период удвоение
показателей роста сферы в регионе. На предприятиях арматуростроения работает уже почти 5000 человек.
Большая часть предприятий уже пользуются поддержкой государства либо через программу создания
индустриальных парков,либо через субсидирование приобретения нового оборудования».
Перспективы развития отрасли обсудили в Кургане представители арматуростоения из Москвы, Санкт-Петербурга и
Татарстана, Волгограда, Мурома, Пензы и Челябинска, а также из Азербайджана, Турции, Киргизии, Армении,
Казахстана, Узбекистана, Беларуси.
Мероприятие состоялось в Кургане во второй раз, но пауза между событиями составила цлых четыре года. Поэтому
внимание к форуму неслучайно. И, как отметил директор департамента машиностроения для топливно-
энергетического комплекса Минпромторга РФ Михаил Кузнецов, форум являетсядолгожданным событием: «Ни для
кого не секрет, что мы провели 4 года без этого форума, мы очень рады, что он наконец то вернулся, и очень
надеемся, что в таком формате с периодичностью минимум раз в два года он будет проходить».
Рассказывая о достижениях отрасли, президент Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей,
исполнительный директор компании «Энергомашкомплект» Алексей Бабичев также начал со слов благодарности
региону: «Я горжусь тем, что в нашей стране появилась область, которая взяла флаг арматуростроения в свои
руки и с достоинством его несет. Я думаю, что дальше мы будем всеми нашими усилиями помогать и развивать
это направление».
Зашла речь на форуме и о так называемом «кадровом голоде», который испытывают многие предприятия. По словам
промышленников, у многих острый дефицит в рабочих специальностях до 20-30% от общего количества персонала.
Переориентация системы профессионального образования под запросы экономики страны сегодня является
отдельной и крайне важной темой для обсуждения и принятия мер.
После пленарного заседания была проведена конференция по теме импортозамещения, в рамках которой
ответственные специалисты предприятий арматуростроения поделились своими разработками и новинками. Именно
тем, что, по их мнению, сможет приблизить технологический суверенитет страны.
Форум арматуростроителей был организован Научно-промышленной ассоциацией арматуростроителей, Агентством
технологического развития и Торгово-промышленной палатой Курганской области при поддержке правительства
региона. Перед его началом курганские предприятия продемонстрировали свою продукцию и рассказали о планах
по импортозамещению.
Форум продлился два дня. Второй день был посвящён экскурсиям на ведущие предприятия Курганской области,
занимающиеся выпуском трубопроводной арматуры. В их числе оказались: «МКТ-АСДМ», «Темпер», «РТМТ»,
«АК «Корвет», а также индустриальный парк «Курган-Энергомаш».
Карен Тадевосян в своем докладе рассказал о практике Росстандарта по осуществлению государственного
контроля (надзора) в отношении требований технических регламентов при обороте машиностроительной
продукции для топливно-энергетического комплекса и о специфике осуществления государственного надзора в
сфере B2B в интересах защиты рынка от фальсифицированной продукции. Участники форума обменялись
мнениями по вопросам импортозамещения и промышленного суверенитета в отрасли, а также обсудили
другие актуальные вопросы нефтегазового машиностроения, производства трубопроводной арматуры и
смежного технологического оборудования.
Источник: www.rst.gov.ru