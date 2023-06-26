ВТОРОЙ ФОРУМ АРМАТУРОСТРОИТЕЛЕЙ В КУРГАНЕ.

В начале деловой программы выступил губернатор региона Вадим Шумков: «Эта сфера быстро становится

важнейшей сферой отрасли машиностроения. За 2022 год в Курганской области рост составил 138%. В этом году

ожидаемый рост составит 143%. С учетом 2024 года коллеги прогнозируют за трехлетний период удвоение

показателей роста сферы в регионе. На предприятиях арматуростроения работает уже почти 5000 человек.

Большая часть предприятий уже пользуются поддержкой государства либо через программу создания

индустриальных парков,либо через субсидирование приобретения нового оборудования».

Перспективы развития отрасли обсудили в Кургане представители арматуростоения из Москвы, Санкт-Петербурга и

Татарстана, Волгограда, Мурома, Пензы и Челябинска, а также из Азербайджана, Турции, Киргизии, Армении,

Казахстана, Узбекистана, Беларуси.

Мероприятие состоялось в Кургане во второй раз, но пауза между событиями составила цлых четыре года. Поэтому

внимание к форуму неслучайно. И, как отметил директор департамента машиностроения для топливно-

энергетического комплекса Минпромторга РФ Михаил Кузнецов, форум являетсядолгожданным событием: «Ни для

кого не секрет, что мы провели 4 года без этого форума, мы очень рады, что он наконец то вернулся, и очень

надеемся, что в таком формате с периодичностью минимум раз в два года он будет проходить».

Рассказывая о достижениях отрасли, президент Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей,

исполнительный директор компании «Энергомашкомплект» Алексей Бабичев также начал со слов благодарности

региону: «Я горжусь тем, что в нашей стране появилась область, которая взяла флаг арматуростроения в свои

руки и с достоинством его несет. Я думаю, что дальше мы будем всеми нашими усилиями помогать и развивать

это направление».

Зашла речь на форуме и о так называемом «кадровом голоде», который испытывают многие предприятия. По словам

промышленников, у многих острый дефицит в рабочих специальностях до 20-30% от общего количества персонала.

Переориентация системы профессионального образования под запросы экономики страны сегодня является

отдельной и крайне важной темой для обсуждения и принятия мер.

После пленарного заседания была проведена конференция по теме импортозамещения, в рамках которой

ответственные специалисты предприятий арматуростроения поделились своими разработками и новинками. Именно

тем, что, по их мнению, сможет приблизить технологический суверенитет страны.

Форум арматуростроителей был организован Научно-промышленной ассоциацией арматуростроителей, Агентством

технологического развития и Торгово-промышленной палатой Курганской области при поддержке правительства

региона. Перед его началом курганские предприятия продемонстрировали свою продукцию и рассказали о планах

по импортозамещению.

Форум продлился два дня. Второй день был посвящён экскурсиям на ведущие предприятия Курганской области,

занимающиеся выпуском трубопроводной арматуры. В их числе оказались: «МКТ-АСДМ», «Темпер», «РТМТ»,

«АК «Корвет», а также индустриальный парк «Курган-Энергомаш».

Карен Тадевосян в своем докладе рассказал о практике Росстандарта по осуществлению государственного

контроля (надзора) в отношении требований технических регламентов при обороте машиностроительной

продукции для топливно-энергетического комплекса и о специфике осуществления государственного надзора в

сфере B2B в интересах защиты рынка от фальсифицированной продукции. Участники форума обменялись

мнениями по вопросам импортозамещения и промышленного суверенитета в отрасли, а также обсудили

другие актуальные вопросы нефтегазового машиностроения, производства трубопроводной арматуры и

смежного технологического оборудования.

Источник: www.rst.gov.ru