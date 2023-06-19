Коммерческая служба АЗ ГУСАР: нас объединяет общая цель (Гусь-Хрустальный, орывок,16 июня)

Полгода назад на «Гусаре» прошла реструктуризация: в Дирекции по продажам обновились структура,
руководители внутренних подразделений. Коммерческий директор завода Дмитрий Витальевич
Володин, управленец с большим опытом, уверен, что эти изменнения станут серьезным шагом в развитии
предприятия:– Наша Дирекция по продажам – очень важное звено завода «Гусар», связывающее
процессы создания продукции и наших заказчиков. Ее основная задача – увеличение показателей продаж
продукции завода или услуг.
– Сегодня в подразделении работают более 20 человек, большинство из которых – профессионалы с
богатым опытом продаж и пониманием того, что они производят и продают. Это сотрудники, знающие
свое дело со своими профессиональными секретами. Дирекция по продажам состоит из четырех отделов:
отдел маркетинга, отдел по работе с ключевыми заказчиками, отдел общепромышленных продаж, отдел
продаж новых видов изделий. У каждого из них есть свои задачи на пути к одной общей цели – сделать
нашу продукцию максимально востребованной на рынке.
Кроме большой работы по внешнему взаимодействию (с представителями заказчиков, проектных
институтов), менеджеры на всех этапах плотно сотрудничают со специалистами смежных подразделений:
конструкторским отделом, планово-экономическим отделом, бухгалтерией, юридическим отделом,
материально-техническим отделом снабжения.
Портфель заказов
• На данный момент законтрактован большой объем задвижек шиберных PN100, которые ранее завод не
производил в таком давлении и фланцевом исполнении. Их будут использовать для нужд ООО «ИНК» в
арматурных узлах ТМК «Этерно».
• Размещено более 100 единиц задвижек ЗМС для нужд ОАО «Ямал СПГ».
• В ближайшее время планируем законтрактовать устьевое оборудование 105 МПа для нужд ОАО «Ямал
СПГ».
https://gusarm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=3023