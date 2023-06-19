Коммерческая служба АЗ ГУСАР: нас объединяет общая цель (Гусь-Хрустальный, орывок,16 июня)

Полгода назад на «Гусаре» прошла реструктуризация: в Дирекции по продажам обновились структура,

руководители внутренних подразделений. Коммерческий директор завода Дмитрий Витальевич

Володин, управленец с большим опытом, уверен, что эти изменнения станут серьезным шагом в развитии

предприятия:– Наша Дирекция по продажам – очень важное звено завода «Гусар», связывающее

процессы создания продукции и наших заказчиков. Ее основная задача – увеличение показателей продаж

продукции завода или услуг.

– Сегодня в подразделении работают более 20 человек, большинство из которых – профессионалы с

богатым опытом продаж и пониманием того, что они производят и продают. Это сотрудники, знающие

свое дело со своими профессиональными секретами. Дирекция по продажам состоит из четырех отделов:

отдел маркетинга, отдел по работе с ключевыми заказчиками, отдел общепромышленных продаж, отдел

продаж новых видов изделий. У каждого из них есть свои задачи на пути к одной общей цели – сделать

нашу продукцию максимально востребованной на рынке.

Кроме большой работы по внешнему взаимодействию (с представителями заказчиков, проектных

институтов), менеджеры на всех этапах плотно сотрудничают со специалистами смежных подразделений:

конструкторским отделом, планово-экономическим отделом, бухгалтерией, юридическим отделом,

материально-техническим отделом снабжения.

Портфель заказов

• На данный момент законтрактован большой объем задвижек шиберных PN100, которые ранее завод не

производил в таком давлении и фланцевом исполнении. Их будут использовать для нужд ООО «ИНК» в

арматурных узлах ТМК «Этерно».

• Размещено более 100 единиц задвижек ЗМС для нужд ОАО «Ямал СПГ».

• В ближайшее время планируем законтрактовать устьевое оборудование 105 МПа для нужд ОАО «Ямал

СПГ».

https://gusarm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=3023