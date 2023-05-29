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Новинка ООО ЧСГС: фильтр косой латунный. Дата публикации: 26 мая 2023

29 мая, 2023 9
Фильтр косой крайне востребованный элемент трубопроводных систем и в 100% случаев (обязательно 
всегда) ставится перед счетчиками воды и тепла в каждой квартире МКД или частном объекте 
строительства, помимо инженерного оборудования. Фильтр предотвращает выход из строя 
чувствительного оборудования. Преимущества: 
Фильтрующий элемент: сетка из нержавеющей стали. DN15 – 500 мкм (можно поставить отдельно в 
качестве ЗИП) 
Уплотнение крышки: фторопласт Ф4 (он же Teflon, PTFE) 
Материла корпуса: кованная ЛС 59-1 – тот же материал, который используется для производства шаровых 
кранов и фитингов. 
Гарантия: 10 лет 
Срок службы: 30 лет 
На корпус нанесена стрелка – направление потока рабочей среды.
Установка фильтра только крышкой вниз.
https://xn--d1an.xn--p1ai/info_novosti/novinka_fil_tr_kosoj_latunnyj/

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