ТЕМПЕР С НОВИНКОЙ В ТАШКЕНТЕ НА «ИННОПРОМ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 2023»

С 24 по 26 апреля в городе Ташкент проходила масштабная выставка «ИННОПРОМ Центральная Азия

2023». Выставочная экспозиция составила более 14 500 кв. м. За 3 дня выставку посетило более 10 000

человек. Завод ТЕМПЕР принял активное участие в выставке, презентовав свою продукцию на стенде

Made in Russia. Мы представили всем уже знакомую и востребованную продукцию – стальные шаровые

краны и сетчатые фильтры, а также НОВИНКУ – латунные шаровые краны TEMPER.

https://temper.ru/news/ooo-temper-na-innoprom-centralnaa-azia-2023