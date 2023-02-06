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КООПЕРАЦИЯ ГУСАР - ЗАВОД ДЕГТЯРЕВА: возможности механосборочного производства

06 февраля, 2023 6
Заместитель генерального директора по производству и МТС завода им. В. А. Дегтярева Сергей Вячеславович 
Пустовалов отметил: «Завод оставил очень приятные впечатления. Я лично здесь первый раз. Мои коллеги у вас 
были, но они смотрели определенное количество оборудования: где оно стоит, как его запускали. Сегодня нам 
показали комплексную картину. Приятное впечатление оставило и литейное производство – новое и современное. В 
регионе, я думаю, таких аналогов нет. Прошли мы по механическому участку, также остались приятные 
впечатления. Современное производство, которому есть куда расти, и, я полагаю, спрос на эту продукцию будет 
всегда. Личные контакты есть – это самое главное. Можно решать вопросы по телефону, не приезжая. И я 
думаю, что взаимодействие между нашими предприятиями в дальнейшем будет развиваться».Основной темой 
визита стало знакомство с производством и обсуждение возможностей механосборочного парка. 
Сайт завода «Гусар» 2 февраля

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