КООПЕРАЦИЯ ГУСАР - ЗАВОД ДЕГТЯРЕВА: возможности механосборочного производства

Заместитель генерального директора по производству и МТС завода им. В. А. Дегтярева Сергей Вячеславович

Пустовалов отметил: «Завод оставил очень приятные впечатления. Я лично здесь первый раз. Мои коллеги у вас

были, но они смотрели определенное количество оборудования: где оно стоит, как его запускали. Сегодня нам

показали комплексную картину. Приятное впечатление оставило и литейное производство – новое и современное. В

регионе, я думаю, таких аналогов нет. Прошли мы по механическому участку, также остались приятные

впечатления. Современное производство, которому есть куда расти, и, я полагаю, спрос на эту продукцию будет

всегда. Личные контакты есть – это самое главное. Можно решать вопросы по телефону, не приезжая. И я

думаю, что взаимодействие между нашими предприятиями в дальнейшем будет развиваться».Основной темой

визита стало знакомство с производством и обсуждение возможностей механосборочного парка.

Сайт завода «Гусар» 2 февраля