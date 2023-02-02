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СУБСИДИИ НА 500 МЛН РУБ. АО «Армалит» одержало победу в конкурсе на предоставление средств из госбюджета в рамках программы импортозамещения Минпромторга России.

02 февраля, 2023 10
Общая сумма субсидии в рамках конкурса составляет 500 миллионов рублей. Специалисты предприятия выполнят комплекс 
проектов по разработке, созданию и внедрению в серийное производство новых образцов судовой арматуры по двум 
направлениям, что поможет решить проблему импортозамещения аналогичной продукции ряда иностранных производителей и 
поставщиков, ушедших с российского рынка. Первое из направлений работы – создание широкого ряда дистанционно 
управляемой судовой трубопроводной арматуры. Заказчиками созданной на базе «Армалита» СТПА для применения на 
гражданских судах и другой морской технике выступают ведущие отечественные судостроительные и судоремонтные 
предприятия. Второе направление – разработка арматуры для медицинского кислорода, кислородно-гелиевой смеси и гелия 
высокой чистоты на давление до 40 Мпа, потребность в которой сложно переоценить на НИС, водолазных и судах-спасателях. 
Потенциальными заказчиками продукции так же, как и в первом случае, будут выступать крупнейшие предприятия отрасли. 
Предполагаемый срок постановки на производство новых изделий в рамках реализации программы импортозамещения – 2 (два) 
года. Выполнение работ по заданию Минпромторга России в очередной раз подтверждает высокий статус АО «Армалит», 
флагмана российского арматуростроения.
30 января, данные  АО «Армалит»

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