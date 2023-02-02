СУБСИДИИ НА 500 МЛН РУБ. АО «Армалит» одержало победу в конкурсе на предоставление средств из госбюджета в рамках программы импортозамещения Минпромторга России.

Общая сумма субсидии в рамках конкурса составляет 500 миллионов рублей. Специалисты предприятия выполнят комплекс

проектов по разработке, созданию и внедрению в серийное производство новых образцов судовой арматуры по двум

направлениям, что поможет решить проблему импортозамещения аналогичной продукции ряда иностранных производителей и

поставщиков, ушедших с российского рынка. Первое из направлений работы – создание широкого ряда дистанционно

управляемой судовой трубопроводной арматуры. Заказчиками созданной на базе «Армалита» СТПА для применения на

гражданских судах и другой морской технике выступают ведущие отечественные судостроительные и судоремонтные

предприятия. Второе направление – разработка арматуры для медицинского кислорода, кислородно-гелиевой смеси и гелия

высокой чистоты на давление до 40 Мпа, потребность в которой сложно переоценить на НИС, водолазных и судах-спасателях.

Потенциальными заказчиками продукции так же, как и в первом случае, будут выступать крупнейшие предприятия отрасли.

Предполагаемый срок постановки на производство новых изделий в рамках реализации программы импортозамещения – 2 (два)

года. Выполнение работ по заданию Минпромторга России в очередной раз подтверждает высокий статус АО «Армалит»,

флагмана российского арматуростроения.

30 января, данные АО «Армалит»