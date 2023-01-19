16 января. Со склада ООО «ПРИВОДЫ АУМА» в г. Химки были отгружены 66 электроприводов Drehmo для Тайшетской анодной фабрики РУСАЛа

Печь представляет собой многокамерный блок открытого типа с подвижной зоной огня. Технологический процесс
обжига анодов осуществляется за счет сжигания мазута и летучих веществ, выделяющихся во время термообработки
«зеленых» анодов. При термообработке для регулирования подачи воздуха на заслонах применяются
электроприводы Drehmo. Управление приводами, расположенными под рабочей платформой печи, в ручном режиме
осуществляется с помощью длинных металлических стержней, закрепленных в отверстиях рукояти маховика. Такое
решение было специально разработано инженерами АУМА под данный проект. Запуск Тайшетской анодной
фабрики позволяет обеспечить обожжёнными анодами предприятия компании РУСАЛ – в первую очередь
Тайшетский алюминиевый завод в Иркутской области. Это гарантирует поддержание бесперебойного цикла
производства и обеспечение сырьевой безопасности алюминиевой отрасли.
(см. официальный сайт компании РУСАЛ: https://rusal.ru).