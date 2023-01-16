Сертификат соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ на стационарные отсечные устройства (СОУ)

В декабре 2022 года нижегородское предприятие общество с ограниченной ответственностью «Центр новых
технологий – Спектр» успешно завершило сертификацию по стандартам системы добровольной сертификации
ИНТЕРГАЗСЕРТ на стационарные отсечные устройства (СОУ), безукоризненно пройдя приемочные испытания
образцов СОУ в испытательной лаборатории и ресурсные испытания на территории полигона ПАО «Газпром».
Сертификатом подтверждается, что СОУ СвШп (Сварной тип монтажа, шпилечного обжатия) DN 50-900 мм PN 1,6-
16,0 МПа, DN 900-1400 мм PN 1,6-10,0 МПа; СОУ СвШп+Кр (Сварной тип монтажа, шпилечного обжатия с
компенсатором раздвижки) DN 50-1400 мм PN 1,6-16,0 МПа; СОУ ТоСвСк (Торцевого типа, сварного типа монтажа,
скобового обжатия) DN 350-900 мм PN 1,6-16,0 МПа, выпускаемые по ТУ 3741-202-47058248-2004 соответствуют
требованиям нормативных документов: СТО Газпром 2-4.1-212-2008 «Общие технические требования к
трубопроводной арматуре, поставляемой на объекты ПАО «Газпром». Срок действия сертификата: с 22.12.2022 по
21.12.2025. Предприятие ООО «ЦНТ-Спектр» за 25 лет поставило на объекты ПАО «Газпром» более 10 000
экземпляров СОУ без единой рекламации.
https://www.intergazcert.ru/register/certificates/active/products/