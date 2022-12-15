ЗЭО «ЭНЕРГОПОТОК»: рабочие будни арматурного завода в Сарове

Модернизация сборочного цеха

Для оптимизации и ускорения процесса проведения ПСИ и сборки изделий в сборочном цехе, 10 и 11 декабря 2022 года были произведены работы по монтажу второго мостового однобалочного крана грузоподъёмностью 3,2 тонны компанией ООО «Объединенные крановые технологии» г. Пермь.

ЦЗЛ подтверждение практических навыков

Все сотрудники ЦЗЛ, согласно план-графика на 2022 год, успешно прошли подтверждение практических навыков по всем методикам испытаний согласно области аккредитации к аттестату № ААС.Т00491 от 22.02.2022 года в аттестационном центре АО «НИКИМТ-Атомстрой»

Центральная заводская лаборатория

В ноябре и декабре 2022 года центральная заводская лаборатория АО «ЗЭО Энергопоток» подписала очередные спецификации на проведение испытаний по аттестации технологии сварки в соответствии с Перечнем объектов измерений свидетельства ОСИ № 1-8.16/02-2022 с такими организациями как АО «Русполимет», ООО «Современные трубопроводные системы» и ЗАО «КОНСАР», а также испытания основного материала для АО «Владимирский завод металлорукавов», ООО «НПП МашТЭК» и ООО «Энергоспецмонтаж», согласно области аккредитации к Аттестату № ААС.Т00491.»

http://zavodenergopotok.ru/news/czl-podtverzhdenie-prakticheskih-navykov.html