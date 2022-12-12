САРАТОВСКОЕ НПО «ЭМК»: разработана линейка криогенной арматуры для нефтегазовой отрасли, замещающая продукцию США, Израиля, др. стран

Импортозамещение и диверсификация, меры господдержки и кадровое обеспечение – эти и другие вопросы
обсудили в Саратове участники Клуба технических директоров и главных инженеров предприятий
машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов Саратовской области. Площадка АО «Саратовский
арматурный завод» объединила свыше 50 представителей предприятий, научного сообщества и банковской сферы.
Заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики области Михаил
Торгашин подчеркнул важность кооперационных связей между предприятиями, способствующих росту
промышленного потенциала региона в целом. Он также напомнил о задаче, поставленной главой региона Романом
Бусаргиным: помнить о работниках, принимать возможные меры повышения заработной платы. «Когда идёт
глобальная конкуренция за человека, высока потребность в специалистах, необходимо заботиться о главном - о
людях», - отметил зампред. Центральными в повестке стали вопросы достижения технологического суверенитета.
Об участии в импортозамещении, а по некоторым направлениям – и в импортоопережении, рассказали
представители НПО «ЭМК» - группы компаний, создающей трубопроводную арматуру и другое промышленное
оборудование. Разработана линейка криогенной арматуры для нефтегазовой отрасли, замещающая продукцию
США, Израиля и других стран, а также уникальная продукция. Отметим, для поиска новых цепочек поставок и
кооперационных связей в России создан Сервис импортозамещения - совместный проект Минпромторга России и
электронной торговой площадки Газпромбанка.
Министерство промышленности и энергетики Саратовской области , 6 декабря