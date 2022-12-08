ОБУЧЕНИЕ. Семинар по безопасности на участке литейного производства ЗАВОДА "ТЕРМОБРЕСТ"

Главная ценность любого предприятия – это его сотрудники, а также их безопасность при выполнении
своих служебных обязанностей. Завод «ТЕРМОБРЕСТ» располагает собственным литейным цехом, где
соблюдение правил промышленной безопасности является ключевым требованием к производственным
процессам и сотрудникам, которые в эти процессы вовлечены. В связи с чем, на предприятии
систематически проводятся ряд мероприятий, направленных на профилактику и недопущение несчастных
случаев на производстве, а также формирование осознанного безопасного поведения работников и
соблюдения требований по охране труда в процессе трудовой деятельности. Так 9 ноября 2022 года с
работниками участка Литейного производства «ТЕРМОБРЕСТ» (г. Лунинец) проведён обучающий курс
по теме: «Литейное производство. Требования законодательства в области промышленной безопасности и
охраны труда при производстве отливок из алюминиевых сплавов. Литьё в кокиль». Обучающий курс
проводили ведущие специалисты Республики Беларусь в области металлургии и промышленной
безопасности:
https://termobrest.ru/ni/seminar_po_bezopasnosti_na_uchastke_liteinogo_proizvodstva_termobrest/