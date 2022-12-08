ОБУЧЕНИЕ. Семинар по безопасности на участке литейного производства ЗАВОДА "ТЕРМОБРЕСТ"

Главная ценность любого предприятия – это его сотрудники, а также их безопасность при выполнении

своих служебных обязанностей. Завод «ТЕРМОБРЕСТ» располагает собственным литейным цехом, где

соблюдение правил промышленной безопасности является ключевым требованием к производственным

процессам и сотрудникам, которые в эти процессы вовлечены. В связи с чем, на предприятии

систематически проводятся ряд мероприятий, направленных на профилактику и недопущение несчастных

случаев на производстве, а также формирование осознанного безопасного поведения работников и

соблюдения требований по охране труда в процессе трудовой деятельности. Так 9 ноября 2022 года с

работниками участка Литейного производства «ТЕРМОБРЕСТ» (г. Лунинец) проведён обучающий курс

по теме: «Литейное производство. Требования законодательства в области промышленной безопасности и

охраны труда при производстве отливок из алюминиевых сплавов. Литьё в кокиль». Обучающий курс

проводили ведущие специалисты Республики Беларусь в области металлургии и промышленной

безопасности:

https://termobrest.ru/ni/seminar_po_bezopasnosti_na_uchastke_liteinogo_proizvodstva_termobrest/