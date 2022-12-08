Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

ОБУЧЕНИЕ. Семинар по безопасности на участке литейного производства ЗАВОДА "ТЕРМОБРЕСТ"

08 декабря, 2022 8
Главная ценность любого предприятия – это его сотрудники, а также их безопасность при выполнении 
своих служебных обязанностей.  Завод «ТЕРМОБРЕСТ» располагает собственным литейным цехом, где 
соблюдение правил промышленной безопасности является ключевым требованием к производственным 
процессам и сотрудникам, которые в эти процессы вовлечены. В связи с чем, на предприятии 
систематически проводятся ряд мероприятий, направленных на профилактику и недопущение несчастных 
случаев на производстве, а также формирование осознанного безопасного поведения работников и 
соблюдения требований по охране труда в процессе трудовой деятельности. Так 9 ноября 2022 года с 
работниками участка Литейного производства «ТЕРМОБРЕСТ» (г. Лунинец) проведён обучающий курс 
по теме: «Литейное производство. Требования законодательства в области промышленной безопасности и 
охраны труда при производстве отливок из алюминиевых сплавов. Литьё в кокиль». Обучающий курс 
проводили ведущие специалисты Республики Беларусь в области металлургии и промышленной 
безопасности:
https://termobrest.ru/ni/seminar_po_bezopasnosti_na_uchastke_liteinogo_proizvodstva_termobrest/

← Вернуться