Подмосковный Завод НПО АСТА начал производство новой линейки регуляторов давления, разработанной специалистами конструкторского отдела предприятия.

Регуляторы давления вошли в пятый пакет санкций Евросоюза и являются наиболее востребованным видом
трубопроводной арматуры, дефицит которой наблюдается как в системах теплоснабжения ЖКХ, так и на
промышленных предприятиях России, использующих пар и технологические среды.
Первые четыре модели клапанов АСТА представлены в следующем исполнении:
Редукционный клапан / регулятор давления «после себя» АСТА серии Д123 (для пара и воды)
Перепускной клапан / регулятор давления «до себя» АСТА серии Д223 (для воды)
Регулятор перепада давления нормально-открытый АСТА серии Д323 (для воды)
Регулятор перепада давления нормально-закрытый АСТА серии Д423 (для воды)
Основные характеристики клапанов:
DN: 15–200$ PN: 25 бар (для DN15…80), 16 бар (для DN100…200)? t max°: 200 °С
Материал корпуса: высокопрочный чугун ВЧ40
Тип присоединения: фланцевый
Рабочая среда: пар, вода, технологические жидкие среды
В числе конструкционных преимуществ разработанных НПО АСТА регуляторов давления стоит отметить
следующие решения:
Надежная разгрузка плунжера за счет более широких каналов, позволяющих эффективно работать в
условиях загрязнённых сред.
Ряд инженерных решений, позволяющих повысить точность позиционирования плунжера, а также снизить
трение в сальниковых узлах по сравнению с типовой конструкцией, применяемой большинством производителей.
Благодаря низкому трению увеличено быстродействие, обеспечивающее мгновенную реакцию на резкое изменение
перепада давления в системе.
Высокая надежность благодаря увеличенному диаметру штока и конструктивному решению функции
нормально-открытого положения клапана.
Удобная, быстро собираемая конструкция, состоящая из трёх частей с возможностью замены любой из них,
что позволяет осуществлять ремонт и изменять диапазоны регулировки без демонтажа клапана с трубопровода.
Для низких значений давления настройки разработан специальный сервопривод повышенной
чувствительности, который может быть установлен на базовый клапан или заменен в процессе эксплуатации, если
клапан был изначально подобран неправильно.
Полная ремонтопригодность клапана силами эксплуатирующих служб без демонтажа с трубопровода.
В конструкции клапанов АСТА применяются высококачественные промышленные материалы с
использованием современных методов упрочнения поверхностей, обеспечивающих продолжительный срок
эксплуатации и стабильную работу оборудования.
В базовом исполнении все корпуса клапанов АСТА изготовлены из качественного российского
высокопрочного чугуна ВЧ40. Благодаря тому, что высокопрочный чугун по своим свойствам находится ближе к
углеродистой стали, чем к чугуну, клапаны АСТА обладают повышенной стойкостью к тепловым и гидравлическим
ударам, а также имеют низкие риски повреждения вследствие воздействия отрицательных температур в сравнении с
клапанами, корпус которых выполнен из серого чугуна.
Корпус регуляторов давления АСТА защищает высокотемпературная кремнийорганическая краска,
обеспечивающая высокие адгезионные свойства. Краска не выгорает и не трескается при температурах до 400°С.
Все комплектующие регуляторов давления АСТА изготовлены из высококачественных российских
материалов, включая элементы корпуса, мембраны, пружины и уплотнения. Это позволяет фиксировать цену в
рублях без привязки к иностранным валютам.
https://npoasta.ru/news/49, 29 ноября