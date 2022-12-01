Подмосковный Завод НПО АСТА начал производство новой линейки регуляторов давления, разработанной специалистами конструкторского отдела предприятия.

Регуляторы давления вошли в пятый пакет санкций Евросоюза и являются наиболее востребованным видом

трубопроводной арматуры, дефицит которой наблюдается как в системах теплоснабжения ЖКХ, так и на

промышленных предприятиях России, использующих пар и технологические среды.

Первые четыре модели клапанов АСТА представлены в следующем исполнении:

Редукционный клапан / регулятор давления «после себя» АСТА серии Д123 (для пара и воды)

Перепускной клапан / регулятор давления «до себя» АСТА серии Д223 (для воды)

Регулятор перепада давления нормально-открытый АСТА серии Д323 (для воды)

Регулятор перепада давления нормально-закрытый АСТА серии Д423 (для воды)

Основные характеристики клапанов:

DN: 15–200$ PN: 25 бар (для DN15…80), 16 бар (для DN100…200)? t max°: 200 °С

Материал корпуса: высокопрочный чугун ВЧ40

Тип присоединения: фланцевый

Рабочая среда: пар, вода, технологические жидкие среды

В числе конструкционных преимуществ разработанных НПО АСТА регуляторов давления стоит отметить

следующие решения:

Надежная разгрузка плунжера за счет более широких каналов, позволяющих эффективно работать в

условиях загрязнённых сред.

Ряд инженерных решений, позволяющих повысить точность позиционирования плунжера, а также снизить

трение в сальниковых узлах по сравнению с типовой конструкцией, применяемой большинством производителей.

Благодаря низкому трению увеличено быстродействие, обеспечивающее мгновенную реакцию на резкое изменение

перепада давления в системе.

Высокая надежность благодаря увеличенному диаметру штока и конструктивному решению функции

нормально-открытого положения клапана.

Удобная, быстро собираемая конструкция, состоящая из трёх частей с возможностью замены любой из них,

что позволяет осуществлять ремонт и изменять диапазоны регулировки без демонтажа клапана с трубопровода.

Для низких значений давления настройки разработан специальный сервопривод повышенной

чувствительности, который может быть установлен на базовый клапан или заменен в процессе эксплуатации, если

клапан был изначально подобран неправильно.

Полная ремонтопригодность клапана силами эксплуатирующих служб без демонтажа с трубопровода.

В конструкции клапанов АСТА применяются высококачественные промышленные материалы с

использованием современных методов упрочнения поверхностей, обеспечивающих продолжительный срок

эксплуатации и стабильную работу оборудования.

В базовом исполнении все корпуса клапанов АСТА изготовлены из качественного российского

высокопрочного чугуна ВЧ40. Благодаря тому, что высокопрочный чугун по своим свойствам находится ближе к

углеродистой стали, чем к чугуну, клапаны АСТА обладают повышенной стойкостью к тепловым и гидравлическим

ударам, а также имеют низкие риски повреждения вследствие воздействия отрицательных температур в сравнении с

клапанами, корпус которых выполнен из серого чугуна.

Корпус регуляторов давления АСТА защищает высокотемпературная кремнийорганическая краска,

обеспечивающая высокие адгезионные свойства. Краска не выгорает и не трескается при температурах до 400°С.

Все комплектующие регуляторов давления АСТА изготовлены из высококачественных российских

материалов, включая элементы корпуса, мембраны, пружины и уплотнения. Это позволяет фиксировать цену в

рублях без привязки к иностранным валютам.

https://npoasta.ru/news/49, 29 ноября