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Подмосковный Завод НПО АСТА начал производство новой линейки регуляторов давления, разработанной специалистами конструкторского отдела предприятия.

01 декабря, 2022 5
Регуляторы давления вошли в пятый пакет санкций Евросоюза и являются наиболее востребованным видом 
трубопроводной арматуры, дефицит которой наблюдается как в системах теплоснабжения ЖКХ, так и на 
промышленных предприятиях России, использующих пар и технологические среды.
 Первые четыре модели клапанов АСТА представлены в следующем исполнении:
Редукционный клапан / регулятор давления «после себя» АСТА серии Д123 (для пара и воды)
Перепускной клапан / регулятор давления «до себя» АСТА серии Д223 (для воды)
Регулятор перепада давления нормально-открытый АСТА серии Д323 (для воды)
Регулятор перепада давления нормально-закрытый АСТА серии Д423 (для воды)
 Основные характеристики клапанов:
DN: 15–200$  PN: 25 бар (для DN15…80), 16 бар (для DN100…200)? t max°: 200 °С
Материал корпуса: высокопрочный чугун ВЧ40
Тип присоединения: фланцевый
Рабочая среда: пар, вода, технологические жидкие среды
 В числе конструкционных преимуществ разработанных НПО АСТА регуляторов давления стоит отметить 
следующие решения:
Надежная разгрузка плунжера за счет более широких каналов, позволяющих эффективно работать в 
условиях загрязнённых сред.
Ряд инженерных решений, позволяющих повысить точность позиционирования плунжера, а также снизить 
трение в сальниковых узлах по сравнению с типовой конструкцией, применяемой большинством производителей. 
Благодаря низкому трению увеличено быстродействие, обеспечивающее мгновенную реакцию на резкое изменение 
перепада давления в системе.
Высокая надежность благодаря увеличенному диаметру штока и конструктивному решению функции 
нормально-открытого положения клапана.
Удобная, быстро собираемая конструкция, состоящая из трёх частей с возможностью замены любой из них, 
что позволяет осуществлять ремонт и изменять диапазоны регулировки без демонтажа клапана с трубопровода.
Для низких значений давления настройки разработан специальный сервопривод повышенной 
чувствительности, который может быть установлен на базовый клапан или заменен в процессе эксплуатации, если 
клапан был изначально подобран неправильно.
Полная ремонтопригодность клапана силами эксплуатирующих служб без демонтажа с трубопровода.
В конструкции клапанов АСТА применяются высококачественные промышленные материалы с 
использованием современных методов упрочнения поверхностей, обеспечивающих продолжительный срок 
эксплуатации и стабильную работу оборудования.  
В базовом исполнении все корпуса клапанов АСТА изготовлены из качественного российского 
высокопрочного чугуна ВЧ40. Благодаря тому, что высокопрочный чугун по своим свойствам находится ближе к 
углеродистой стали, чем к чугуну, клапаны АСТА обладают повышенной стойкостью к тепловым и гидравлическим 
ударам, а также имеют низкие риски повреждения вследствие воздействия отрицательных температур в сравнении с 
клапанами, корпус которых выполнен из серого чугуна.
Корпус регуляторов давления АСТА защищает высокотемпературная кремнийорганическая краска, 
обеспечивающая высокие адгезионные свойства. Краска не выгорает и не трескается при температурах до 400°С.
Все комплектующие регуляторов давления АСТА изготовлены из высококачественных российских 
материалов, включая элементы корпуса, мембраны, пружины и уплотнения. Это позволяет фиксировать цену в 
рублях без привязки к иностранным валютам.
https://npoasta.ru/news/49, 29 ноября

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