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Рынок ремонта судовой трубопроводной арматуры в РФ к 2025 году вырастет в полтора раза до 1,5 млрд руб. – «Армалит» (07.10.2022)

21 октября, 2022 11
Принимая во внимание большой средний возраст российского флота, а также планы по ежегодному вводу в эксплуатацию новых 
судов, которые также будут требовать ремонтов, неизбежна проблема нехватки судоремонтных мощностей, которую можно 
облегчить, сократив сроки проведения ремонтов. Этого можно достигнуть в том числе путем сокращения сроков поставки 
требуемых для ремонта комплектующих и запчастей, создавая резервные запасы комплектующих, адаптируя проектную 
документацию под российские аналоги и оперируя актуальной базой данных по текущим и потенциальным заказам. Такое 
мнение высказал первый заместитель генерального директора АО «Армалит» Евгений Коптяев на Всероссийском морском 
конгрессе в Москве.
По его словам, объем рынка судовой трубопроводной арматуры к 2025 году вырастет в полтора раза и будет расти дальше, 
поскольку в соответствии с опубликованными в открытых источниках планами с 2025 по 2030 год гражданский флот России 
должен пополниться на 846, а военный – на 149 единиц. При этом, как отмечает эксперт, отечественная отрасль судостроения и 
судоремонта насчитывает порядка 300 предприятий, и этих мощностей недостаточно.
«В сегодняшней ситуации возникают проблемы с поставками, потому что часть зарубежных поставщиков арматуры по 
известным причинам ушла с рынка, и проблему усугубляет то, что на большинстве гражданских судов у нас до 80% 
иностранного оборудования. Для нормализации ситуации нужно заранее актуализировать конструкторскую документацию, 
прорабатывая аналогичную замену иностранным комплектующим и оборудованию, чтобы обеспечить своевременный ремонт 
судов. Для сокращения сроков судоремонта, также целесообразно создавать консигнационные склады комплектующих судовых 
систем и оборудования на условиях партнерства с судовладельцами, судоремонтными предприятиями и поставщиками, т.к. для 
одного участника – поставщика – это дорогостоящее предприятие. А чтобы такая логистическая схема функционировала 
оптимальным образом, нужно создать единую базу данных, которая позволяла бы точно определять потребности рынка и 
планировать объем работ», – заключил Евгений Коптяев.
Материал предоставлен ИАА PortNews, информационным партнером Морского конгресса, прошедшего в начале октября в 
Москве.
https://armalit.ru/press/news/rynok-remonta-sudovoy-truboprovodnoy-armatury-v-rf-k-2025-godu-vyrastet-v-poltora-raza-do-1-5-mlrd-r/

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