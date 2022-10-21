Рынок ремонта судовой трубопроводной арматуры в РФ к 2025 году вырастет в полтора раза до 1,5 млрд руб. – «Армалит» (07.10.2022)

Принимая во внимание большой средний возраст российского флота, а также планы по ежегодному вводу в эксплуатацию новых

судов, которые также будут требовать ремонтов, неизбежна проблема нехватки судоремонтных мощностей, которую можно

облегчить, сократив сроки проведения ремонтов. Этого можно достигнуть в том числе путем сокращения сроков поставки

требуемых для ремонта комплектующих и запчастей, создавая резервные запасы комплектующих, адаптируя проектную

документацию под российские аналоги и оперируя актуальной базой данных по текущим и потенциальным заказам. Такое

мнение высказал первый заместитель генерального директора АО «Армалит» Евгений Коптяев на Всероссийском морском

конгрессе в Москве.

По его словам, объем рынка судовой трубопроводной арматуры к 2025 году вырастет в полтора раза и будет расти дальше,

поскольку в соответствии с опубликованными в открытых источниках планами с 2025 по 2030 год гражданский флот России

должен пополниться на 846, а военный – на 149 единиц. При этом, как отмечает эксперт, отечественная отрасль судостроения и

судоремонта насчитывает порядка 300 предприятий, и этих мощностей недостаточно.

«В сегодняшней ситуации возникают проблемы с поставками, потому что часть зарубежных поставщиков арматуры по

известным причинам ушла с рынка, и проблему усугубляет то, что на большинстве гражданских судов у нас до 80%

иностранного оборудования. Для нормализации ситуации нужно заранее актуализировать конструкторскую документацию,

прорабатывая аналогичную замену иностранным комплектующим и оборудованию, чтобы обеспечить своевременный ремонт

судов. Для сокращения сроков судоремонта, также целесообразно создавать консигнационные склады комплектующих судовых

систем и оборудования на условиях партнерства с судовладельцами, судоремонтными предприятиями и поставщиками, т.к. для

одного участника – поставщика – это дорогостоящее предприятие. А чтобы такая логистическая схема функционировала

оптимальным образом, нужно создать единую базу данных, которая позволяла бы точно определять потребности рынка и

планировать объем работ», – заключил Евгений Коптяев.

Материал предоставлен ИАА PortNews, информационным партнером Морского конгресса, прошедшего в начале октября в

Москве.

https://armalit.ru/press/news/rynok-remonta-sudovoy-truboprovodnoy-armatury-v-rf-k-2025-godu-vyrastet-v-poltora-raza-do-1-5-mlrd-r/