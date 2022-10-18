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Результаты арматурного завода АЛСО названы лучшими в стране (18.10.2022)

18 октября, 2022 3
14 октября, в Сочи состоялся IV Федеральный форум «Производительность 360».
Форум «Производительность 360» — главная в России площадка для обмена опытом в сфере бережливого 
производства и тиражирования лучших практик повышения производительности труда. Заместитель руководителя 
челябинского РЦК Радик Антонян: « Поделился с коллегами об опыте реализации проекта «Производительность 
труда» на ООО»АЛСО», результатами остались довольны. Планируется приезд коллег на экскурсию на предприятие 
в Челябинск для обмены опытом, получения дополнительных навыков, которые им понадобятся для собственных 
проектов. Проект АЛСО признали одним из лучших в стране по итогам сертификации (30баллов) за этот год.» На 
форуме присутствовали более 1 000 участников из 68 регионов России и 70 спикеров. Главная тема - влияние 
национального проекта «Производительность труда» на рост выпуска востребованной в стране продукции и 
импортозамещение. Пленарная сессия открылась с приветственного слова президента Российской Федерации. 
Владимир Путин подчеркнул, что форум по праву считается авторитетной площадкой для обсуждения широкого 
круга вопросов, связанных с ростом производительности труда — одного из ключевых факторов развития 
экономики. Участники обсуждали самые быстрые и действенные инструменты для роста эффективности бизнеса, 
наращивания объемов производства в условиях повышенного спроса на импортозамещение. «Челябинская область 
стабильно занимает в нацпроекте лидирующие позиции. Методы повышения производительности на предприятиях, 
применяемые экспертами нашего РЦК, недавно вошли в федеральную базу лучших практик Минэкономразвития 
РФ. Нам есть, что рассказать коллегам», –директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков.
http://alsoarm.ru/index.php 

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