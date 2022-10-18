Результаты арматурного завода АЛСО названы лучшими в стране (18.10.2022)

14 октября, в Сочи состоялся IV Федеральный форум «Производительность 360».

Форум «Производительность 360» — главная в России площадка для обмена опытом в сфере бережливого

производства и тиражирования лучших практик повышения производительности труда. Заместитель руководителя

челябинского РЦК Радик Антонян: « Поделился с коллегами об опыте реализации проекта «Производительность

труда» на ООО»АЛСО», результатами остались довольны. Планируется приезд коллег на экскурсию на предприятие

в Челябинск для обмены опытом, получения дополнительных навыков, которые им понадобятся для собственных

проектов. Проект АЛСО признали одним из лучших в стране по итогам сертификации (30баллов) за этот год.» На

форуме присутствовали более 1 000 участников из 68 регионов России и 70 спикеров. Главная тема - влияние

национального проекта «Производительность труда» на рост выпуска востребованной в стране продукции и

импортозамещение. Пленарная сессия открылась с приветственного слова президента Российской Федерации.

Владимир Путин подчеркнул, что форум по праву считается авторитетной площадкой для обсуждения широкого

круга вопросов, связанных с ростом производительности труда — одного из ключевых факторов развития

экономики. Участники обсуждали самые быстрые и действенные инструменты для роста эффективности бизнеса,

наращивания объемов производства в условиях повышенного спроса на импортозамещение. «Челябинская область

стабильно занимает в нацпроекте лидирующие позиции. Методы повышения производительности на предприятиях,

применяемые экспертами нашего РЦК, недавно вошли в федеральную базу лучших практик Минэкономразвития

РФ. Нам есть, что рассказать коллегам», –директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков.

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