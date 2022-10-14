РОССТАНДАТ: КАКИЕ СТАНДАРТЫ НУЖНЫ В МАШИНОСТРОЕНИИ?

Есть отличие систем стандартизации разных государств: они бывают централизованные и децентрализованные. Пример последних — это США, где национальный орган стандартизации не разрабатывает, а только регистрирует и легализует тысячи стандартов, которые разрабатываются компаниями, отраслевыми объединениями, профессиональными сообществами и так далее. С другой стороны — есть четко централизованные системы стандартизации. Такой системой был СССР, а сейчас — КНР, где практически все стандарты разрабатываются государством и по заказу государства. В России мы создали гибкую систему: национальные стандарты, ГОСТы, утверждаются Росстандартом как федеральным органом исполнительной власти, но их разработкой занимаются заинтересованные стороны, то есть отраслевой бизнес, потребители, наука, общественные организации. Наша задача — установить единые правила разработки и контролировать их выполнение. Так мы получаем нормативно-технические документы, утвержденные на уровне государства,— национальные стандарты, но их разработка — результат труда в том числе и промышленности, и общества". Изменение законодательства позволило поменять существовавшую систему: сейчас между корпоративной и национальной стандартизацией нет жестких противоречий. Корпоративные стандарты могут и должны использоваться как наилучшие практики при разработке национальных стандартов. Организация с сильными корпоративными стандартами может прийти в Росстандарт с запросом на регистрацию своего стандарта в так называемом Федеральном информационном фонде стандартов. Это государственный информационный ресурс, где собраны все возможные документы по стандартизации, действующие в РФ. Росстандарт проводит экспертизу корпоративного стандарта — не противоречит ли он законодательству, не снижает ли существующие требования — и регистрирует стандарт в фонде. После этого корпоративный стандарт становится обладателем тех же самых прав, что и другие ГОСТы, с минимальным отличием — он не может использоваться в качестве ссылки в нормативно-правовом акте. Однако он может при этом применяться при закупках, что повышает роль корпоративных стандартов. Впрочем, компания может предложить утвердить корпоративный стандарт и в качестве ГОСТа — если он не имеет аналогов и закрывает новую потребность в стандартизации. Пример — созданный в 2020 году крупнейшими нефтегазовыми компаниями Институт нефтегазовых технологических инициатив, ИНТИ, одна из задач которого — разработка корпоративных стандартов для перехода от зарубежных систем стандартизации к национальным. При этом нет задачи, чтобы ГОСТы были разработаны абсолютно на все".

https://www.tek-all.ru/news/id9347-v-kitae-vse-standarti-razrabativautsya-gosudarstvom-i-po-zakazu-gosudarstva/