ЭЛЬСТЕР ВОЗБНОВИЛ ПРОИЗВОДСТВО

Поставки современных высокоточных приборов, инновационные разработки и полное соответствие требованиям и стандартов

позволили ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» занять лидирующие позиции на рынке газоизмерительного оборудования России и

стран ЕАЭС. В феврале 2022 года после 25 лет успешной работы на основании решения прежних собственников ООО «ЭЛЬСТЕР

Газэлектроника» вынуждено приостановило свою операционную деятельность. В настоящее время ООО «РАСКО

Газэлектроника» совместно с ООО «НПФ «РАСКО» работают над скорейшим восстановлением полноценной производственной

деятельности, а также над разработкой ряда новых видов продукции, не уступающей по своим технико-эксплуатационным

характеристикам выпускаемой предприятием ранее. Уже сейчас ведутся работы по сертификации и освоению производства

мембранных счетчиков ВКР, ротационных счетчиков РГ-Р, турбинных счетчиков РГ-Т, электронных корректоров ЭК270, а также

измерительных комплексов, шкафных и блочных пунктов. Сохраненная команда профессионалов, многолетний опыт

производства, высокоточное метрологическое оборудование, новаторские идеи позволяют нам с уверенностью смотреть в

будущее. Мы опираемся на поддержку Минпромторга РФ, Росстандарта, Газпром межрегионгаза, региональных и местных

властей. Мы уверены, что совместно с нашими партнерами, нам удастся в самое ближайшее время вернуть лидерские позиции,

предложить новые, современные решения для рынка газоизмерительного оборудования и реализовать самые смелые идеи. В

настоящее время для предоставления актуальной информации мы занимаемся доработкой и наполнением сайта gaselectro.ru. В

данный период всю необходимую техническую информацию Вы можете получить на сайте packo.ru или по запросу у наших

специалистов. Надеемся на дальнейшее развитие многолетнего сотрудничества с нашими партнерами и установление новых

взаимовыгодных связей!

С уважением, Директор по развитию

ООО «НПФ «РАСКО», Сергей Золотаревский

https://packo.ru/novosti/vozobnovil-rabotu-krupnejshij-v-rossii-zavod-po-proizvodstvu-gazoizmeritelnogo-oborudovaniya