ЭЛЬСТЕР ВОЗБНОВИЛ ПРОИЗВОДСТВО

Поставки современных высокоточных приборов, инновационные разработки и полное соответствие требованиям и стандартов
позволили ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» занять лидирующие позиции на рынке газоизмерительного оборудования России и
стран ЕАЭС. В феврале 2022 года после 25 лет успешной работы на основании решения прежних собственников ООО «ЭЛЬСТЕР
Газэлектроника» вынуждено приостановило свою операционную деятельность. В настоящее время ООО «РАСКО
Газэлектроника» совместно с ООО «НПФ «РАСКО» работают над скорейшим восстановлением полноценной производственной
деятельности, а также над разработкой ряда новых видов продукции, не уступающей по своим технико-эксплуатационным
характеристикам выпускаемой предприятием ранее. Уже сейчас ведутся работы по сертификации и освоению производства
мембранных счетчиков ВКР, ротационных счетчиков РГ-Р, турбинных счетчиков РГ-Т, электронных корректоров ЭК270, а также
измерительных комплексов, шкафных и блочных пунктов. Сохраненная команда профессионалов, многолетний опыт
производства, высокоточное метрологическое оборудование, новаторские идеи позволяют нам с уверенностью смотреть в
будущее. Мы опираемся на поддержку Минпромторга РФ, Росстандарта, Газпром межрегионгаза, региональных и местных
властей. Мы уверены, что совместно с нашими партнерами, нам удастся в самое ближайшее время вернуть лидерские позиции,
предложить новые, современные решения для рынка газоизмерительного оборудования и реализовать самые смелые идеи. В
настоящее время для предоставления актуальной информации мы занимаемся доработкой и наполнением сайта gaselectro.ru. В
данный период всю необходимую техническую информацию Вы можете получить на сайте packo.ru или по запросу у наших
специалистов. Надеемся на дальнейшее развитие многолетнего сотрудничества с нашими партнерами и установление новых
взаимовыгодных связей!
С уважением, Директор по развитию
ООО «НПФ «РАСКО», Сергей Золотаревский
https://packo.ru/novosti/vozobnovil-rabotu-krupnejshij-v-rossii-zavod-po-proizvodstvu-gazoizmeritelnogo-oborudovaniya