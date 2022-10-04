Шаровые краны BV производства АДЛ: полная номенклатура типоразмеров на складе в Москве (03.10.2022)

Линейка шаровых кранов серии BV из нержавеющей стали применяются в системах водоснабжения,

пожаротушения, пароконденсатных системах, при транспортировке и перекачке топлива, на слабых

кислотах и щелочах. Используются для обвязки сепараторов и котлов, в пневмосистемах со сжатым

воздухом и с нейтральными газами, для установки манометров и в качестве сливных кранов.

Производственная линейка шаровых кранов BV включает в себя следующие виды решений для

ваших проектов:

Кран шаровой двухходовой серии BV15, DN 8–80, PN 4,0/6,3 МПа из нержавеющей стали.

Краны BV15 имеют полнопроходную конструкцию. Используются для обвязки сепараторов и котлов,

в пневмосистемах со сжатым воздухом и с нейтральными газами. Маленькие габариты позволяют

установить эти краны взамен латунных и бронзовых кранов, обеспечивая увеличенный срок службы

и повышенную коррозионную стойкость. Данная арматура имеет пожарные специальные пожарные

сертификаты согласно регламенту ТР ЕАЭС 043. Диапазон рабочей среды от −60 до +220 °С.

Кран шаровой двухходовой серии BV17, DN 8–100, PN 4,0/6,3 Мпа из нержавеющей

стали. Данный вид кранов имеют полнопроходную 3-х составную конструкцию, что позволяет

проводить техническое обслуживание кранов, увеличивая срок службы. Поставляются запасные

уплотнения для штока и шара. Шаровые краны серии BV17 могут иметь следующие исполнения: под

и без фланцевого присоединения, а также могут быть собраны под ISO-фланец. Диапазон рабочей

среды от −60 до +220 °С.

Кран шаровой двухходовой серии BV18, DN 15–200, PN 1,6/4,0 МПа из нержавеющей

стали. Шаровые краны BV18 рекомендованы к применению на химических и пищевых

производствах. Данные краны имеют строительную длину согласно стандарту EN 558-2, что

позволяет использовать их на замену кранов импортного производства. Имеется ISO-фланец для

установки электро- и пневмопривода. Поставляются запасные уплотнения для штока и шара.

Диапазон рабочей среды от −60 до +220 °С.

Кран шаровой трехходовой серии BV3, DN 8–50, PN 4,0/6,3 МПа из нержавеющей стали с

ISO-фланцем под привод. Шаровые краны BV3 применяются на системах водоснабжения,

пожаротушения, пароконденсатных системах, системах транспортировки и перекачки топлива, на

слабых кислотах и щелочах. Используются для обвязки сепараторов и котлов, в пневмосистемах со

сжатым воздухом и с нейтральными газами, для установки манометров и в качестве сливных кранов.

Максимальная рабочая температура среды от −60 до +220 °С.

В производстве шаровых кранов серии BV используются современные инженерные разработки и

отечественные комплектующие, что позволяет изготавливать его в кратчайшие сроки.

Письмо ТД АДЛ от 3 октября