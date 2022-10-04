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Шаровые краны BV производства АДЛ: полная номенклатура типоразмеров на складе в Москве (03.10.2022)

04 октября, 2022 11
Линейка шаровых кранов серии BV из нержавеющей стали применяются в системах водоснабжения, 
пожаротушения, пароконденсатных системах, при транспортировке и перекачке топлива, на слабых 
кислотах и щелочах. Используются для обвязки сепараторов и котлов, в пневмосистемах со сжатым 
воздухом и с нейтральными газами, для установки манометров и в качестве сливных кранов. 
Производственная линейка шаровых кранов BV включает в себя следующие виды решений для 
ваших проектов:
Кран шаровой двухходовой серии BV15, DN 8–80, PN 4,0/6,3 МПа из нержавеющей стали. 
Краны BV15 имеют полнопроходную конструкцию. Используются для обвязки сепараторов и котлов, 
в пневмосистемах со сжатым воздухом и с нейтральными газами. Маленькие габариты позволяют 
установить эти краны взамен латунных и бронзовых кранов, обеспечивая увеличенный срок службы 
и повышенную коррозионную стойкость. Данная арматура имеет пожарные специальные пожарные 
сертификаты согласно регламенту ТР ЕАЭС 043. Диапазон рабочей среды от −60 до +220 °С.
Кран шаровой двухходовой серии BV17, DN 8–100, PN 4,0/6,3 Мпа из нержавеющей 
стали. Данный вид кранов имеют полнопроходную 3-х составную конструкцию, что позволяет 
проводить техническое обслуживание кранов, увеличивая срок службы. Поставляются запасные 
уплотнения для штока и шара. Шаровые краны серии BV17 могут иметь следующие исполнения: под 
и без фланцевого присоединения, а также могут быть собраны под ISO-фланец. Диапазон рабочей 
среды от −60 до +220 °С.
Кран шаровой двухходовой серии BV18, DN 15–200, PN 1,6/4,0 МПа из нержавеющей 
стали. Шаровые краны BV18 рекомендованы к применению на химических и пищевых 
производствах. Данные краны имеют строительную длину согласно стандарту EN 558-2, что 
позволяет использовать их на замену кранов импортного производства. Имеется ISO-фланец для 
установки электро- и пневмопривода. Поставляются запасные уплотнения для штока и шара. 
Диапазон рабочей среды от −60 до +220 °С.
Кран шаровой трехходовой серии BV3, DN 8–50, PN 4,0/6,3 МПа из нержавеющей стали с 
ISO-фланцем под привод. Шаровые краны BV3 применяются на системах водоснабжения, 
пожаротушения, пароконденсатных системах, системах транспортировки и перекачки топлива, на 
слабых кислотах и щелочах. Используются для обвязки сепараторов и котлов, в пневмосистемах со 
сжатым воздухом и с нейтральными газами, для установки манометров и в качестве сливных кранов. 
Максимальная рабочая температура среды от −60 до +220 °С.
В производстве шаровых кранов серии BV используются современные инженерные разработки и 
отечественные комплектующие, что позволяет изготавливать его в кратчайшие сроки. 
Письмо ТД АДЛ от 3 октября

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