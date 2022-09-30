ЗАМЕЩЕНИЕ: линейку ручной балансировки «Ридан» (ДАНФОСС) дополнили клапаны MNF-R с фланцевым присоединением DN50-400

Ручные балансировочные клапаны «Ридан» MNF-R могут применяться в системах с теплосетевой водой и водными растворами

гликолей с концентрацией до 50 %. В номенклатуру новой модели входят клапаны от 50 до 400 диаметра с рабочим давлением

PN16 и диапазоном рабочих температур от –10 °С до +120 °С. Клапаны оснащены измерительными ниппелями и удобной

рукояткой с возможностью блокировки максимальной настройки. Их пропускная способность максимально приближена к

Kvs клапанов MNF. Информацию о кодовых номерах и цене можно найти в актуальном прайс-листе. Основные технические

характеристики MNF-R даны на сайте.

https://ridan.ru/news/lineiku-rucnoi-balansirovki-ridan-dopolnili-klapany-mnf-r-s-flancevym-prisoedineniem