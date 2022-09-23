Новая судовая арматура АО «Армалит»: трехэксцентриковый дисковый затвор, клапан запорный угловой с электроприводом на водород, установка объемного пожаротушения (22.09.2022)

На Газовом форуме в рамках выставки «Импортозамещение в газовой отрасли», была организована презентация новых типов арматуры силами Представительства АО «Армалит» в г. Москве. Данное подразделение предприятия ведет работу по развитию продаж для нефтегазового и энергетического рынков РФ и стран СНГ. ниманию посетителей форума были представлены четыре образца продукции АО «Армалит»: трехэксцентриковый дисковый затвор, клапан запорный угловой с быстродействующим электроприводом на рабочую среду водород, установка объемного пожаротушения и огнетушители. По словам директора Представительства Юлии Фаизовой, интерес со стороны заказчиков к продукции и техническим решениям предприятия достаточно высокий. Электроприводная арматура «Армалита» рекомендована ко включению в «Реестр инновационной продукции для внедрения в ПАО «Газпром», что является подтверждением актуальности наших технических решений для данной компании. Наша глобальная цель – стать лидирующей российской арматуростроительной компанией, являющейся центром компетенций, задающей тренды на отраслевых рынках. Выход на новые, перспективные для нас отрасли – одна из стратегических задач предприятия, – подчеркнула Юлия Юрьевна. Подробнее о новых направлениях работы предприятия в рамках импортозамещения, представленных на Газовом форуме, рассказал генеральный директор АО «Армалит» Михаил Смаковский.

https://armalit.ru/press/news/na-pmgf-2022-armalit-predstavil-perspektivnye-razrabotki-sobstvennogo-proizvodstva/