АО «ЭНЕРГИЯ» (DENDOR): новые типоразмеры сетчатых фильтров высокотемпературных с упрощенным обслуживанием

Учитывая потребности клиентов, специалисты компании разработали новую версию фильтров 021Y!
После исследования, производства и тестирования пробной партии сообщаем: АО "ЭНЕРГИЯ” наладило выпуск модернизированных сетчатых фильтров тип 021YM! Теперь мы готовы предложить вам два варианта исполнения:
стандартное: T.раб от -25°C до +80°C
высокотемпературное: T.раб от -25°C до +150°C
В чем преимущества новой продукции:
упрощённое обслуживание благодаря меньшему количеству крепежей, наличию шайб-гроверов, обтекаемой форме магнитного стержня для удобной очистки и многоразового уплотнителя;
повышенная коррозионная стойкость за счёт защищенной нержавеющей магнитной вставки;
повышенная пропускная способность, обусловленная увеличенным отводом фильтра;
корпус оснащен бобышками, на которые вы можете установить манометр при необходимости.
https://dendor.ru/novaya-versiya-filtrov-021y/