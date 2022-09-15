ООО "Гусар" предстоит выйти из тяжелой ситуации (15.09.2022). Контракты: шиберы и шламовые задвижки

Выручка и прыбыль этого предприятия продолжает падать, ситуация с заказами непростая. По мнению экспертов,

связано это, в частности, с тем, что за последние годы активировалось АО НПО "Тяжпромарматура" из Тульской

области - крупнейший поставщик трубопроводной арматуры большого диаметра. Летом 2022 года на арматурном

заводе "Гусар" в городе Гусь-Хрустальный сменился собственник. Теперь крупный машиностроительный завод

Владимирской области принадлежит Газпромбанку. 51% уставного капитала ООО "Гусар" у АО "ААА Управление

капиталом", подконтрольному Газпромбанку. 49% у Ваника Радиковича Ванунца, который является председателем

совета директоров ООО "Гусар". Исполнительным директором ООО "Гусар" работает Радик Ваникович

Ванунц. Сменился и генеральный директор завода. Дмитрий Березкин ушел в отставку и новым генеральным

директором завода назначен Сергей Карачков, весьма успешно руководивший "Уралхиммашем" (актив

Газпромбанка) и переехавший во Владимирскую область. В октябре 2020 года, когда Сергей Карачков пришел на

«Уралхиммаш», ему досталось предприятие с выручкой 1,5 млрд рублей при планах 6,7 млрд рублей. По итогам

2021 года была зафиксирована исторически рекордная для предприятия выручка в 8 млрд рублей и чистая прибыль

под 700 млн рублей. Когда Карачков уходил уходил, в конце июня 2022 года, завод уже показал более 4,3 млрд

рублей выручки и чистой прибыли более 200 млн рублей за полугодие. После назначения Сергей Карачков "в

настоящее время техническая служба завода работает над проектированием трубопроводной арматуры для

сжиженного природного газа, для проекта Арктик СПГ-2. Ранее поставщиками данной продукции были европейские

предприятия. В планах - также изготовление шламовой запорной арматуры, которая используется в

горнодобывающей и обрабатывающей отрасли". В работе ООО "Гусар" крупный (около трех миллиардов рублей)

заказ от Роснефти на изготовление прямоточных шиберных задвижек.

https://www.tek-all.ru/news/id9109-proizvoditelu-armaturi-dlya-neftegazovogo-kompleksa-ooo-gusar-predstoit-viyti-iz-tyazheloy-situatsii/