ОПРОС ЭКСПЕРТОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. В какой сфере ТЭК больше всего иностранного оборудования?

С 2014 года, после введения санкций США и ЕС, много и активно обсуждают проблему импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе. Цель данного опроса понять в какой сфере ТЭК больше всего иностранного оборудования.
МестоОтветыЗа/Против/Голосов*
1Нефтегазохимия98% / 2% / 289
2Угольная промышленность92% / 8% / 222
3Нефтегазопереработка92% / 8% / 294
4Солнечная генерация88% / 12% / 160
5Нефтегазосервис85% / 15% / 282
6Электросети82% / 18% / 246
7Трубопроводный транспорт81% / 19% / 245
8Теплогенерация80% / 20% / 230
9Ветрогенерация80% / 20% / 268
10Нефтегазодобыча78% / 22% / 285
11Гидрогенерация75% / 25% / 259
12Атомная генерация58% / 42% / 274
* Учитываются только голоса «За» и «Против». Место определяется долей голосов «За»
https://www.tek-all.ru/news/id9064-v-kakoy-sfere-tek-bolshe-vsego-inostrannogo-oborudovaniya/