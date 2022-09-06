ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. Арматуростроители из Улан-Удэ на VII Восточном экономическом форуме (5 сентября)

АО «Энерготехномаш» является участником VII Восточного экономического форума - 2022, который открылся 5 сентября 2022г. во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и продлится до 8 сентября 2022г. Восточный экономический форум - ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития. Учрежден указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 19 мая 2015 г. в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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