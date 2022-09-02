Стандарты ИНТИ являются альтернативой аннулированным или приостановленным американским и европейским нормативам (сертификатам)

Автономная некоммерческая организация «Институт нефтегазовых технологических инициатив» (ИНТИ) учреждена в 2019 году ПАО "Газпром", ПАО "Газпром нефть”, ПАО «СИБУР Холдинг» и ПАО «Татнефть». К настоящему моменту статус наблюдателей получили практически все крупные российские нефтегазовые компании: Транснефть, Роснефть, Сургутнефтегаз, ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, Зарубежнефть, Иркутская нефтяная компания, Таиф-НК. К 2022 году утверждено более 30 отраслевых стандартов и технических требований на продукцию и Системы менеджмента качества. Стандарты ИНТИ являются альтернативой аннулированным или приостановленным американским и европейским сертификатам. Отличительной особенностью ИНТИ является привлечение к разработке стандартов специалистов промышленных предприятий, которым потом предстоит эти стандарты выполнять. Промышленники считают, что в целях скорейшего замещения иностранных систем стандартизации и сертификации в ТЭК, оптимизации процессов, связанных с оценкой качества МТР и организации системной работы по импортозамещению признать стандарты ИНТИ должны все предприятия нефтегазовой отрасли Российской Федерации. При закупках заключение системы оценки соответствия ИНТИ может заменить, в частности, критикуемую заводами Систему добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, созданную ПАО "Газпром". В настоящее время ИНТИ ведет работу с нефтегазовыми компаниями, органами власти РФ и других стран по использованию стандартов ИНТИ в качестве критериев оценки поставщиков продукции и услуг.. Некоторые из стандартов АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив» приведены ниже

1. Стандарт ИНТИ СТО R.00.1-2021 «Руководство по подбору и замене марок сталей»

2. Стандарт ИНТИ СТО М.00.1-2021 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций»

3. Стандарт ИНТИ S.QS.1-2020 «Система менеджмента качества. Требования»

4. Стандарт ИНТИ S.20.1-2021 «Арматура трубопроводная. Задвижки клиновые. Общие технические условия»

https://www.tek-all.ru/news/id9040-budet-li-vipolneno-poruchenie-vladimira-putina-po-standartizatsii-v-neftegazovom-komplekse/