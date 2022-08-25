ОНИКС: НОВЫЙКЕЙС «Поставка фланцев большого диаметра за 41 день»

24 августа 2022, 12:40. Сроки поставки фланцев большого диаметра из Китая напрямую зависят от выбранного способа доставки. К примеру, фланцы для менеджера Константинова Кирилла (Москва, г. Реутов) были доставлены благодаря выбору авиадоставки. В рассматриваемом примере общий срок по заказу получится 41 день. Каждый подобный заказ просчитывается индивидуально, однако вы можете ориентироваться на 40-50 дней для авиаперевозок груза. Диаметр деталей на фотографии ниже - 1000 мм, они поставляются в удобном коробе с надежной фиксацией. Если вам потребуются фланцы от 2200 мм, то для них требуется специальная оснастка для перевозки. Посмотреть, как выглядит оснастка с подобными фланцами можно по ссылке.

https://onyxspb.ru/news/keys-postavka-flantsev-bolshogo-diametra-za-41-den/