ЭНЕРГОПОТОК-САРОВ: запуск в серийное производство задвижек из легированных сталей для АЭС

В начале августа по итогам успешно проведенных приемочных испытаний задвижки по ТУ 3741-102-80841593-2012 с материалом корпуса из легированной стали проведено заседание приёмочной комиссии.

Приемочная комиссия работала под председательством заказчика со стороны AKKUYU NÜKLEER A. Ş.

В состав комиссии входили представители завода изготовителя АО «ЗЭО Энергопоток», Специализированной организации АО «ВО Безопасность» и генерального подрядчика TITAN2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI. По итогам рассмотрения результатов приемочных испытаний подписан Акт постановки на серийное производство задвижек из легированных сталей (15ХМ, 15Х1М1Ф и т.д.), рабочим давлением Рр до 20,0 МПа и рабочей температурой Тр до 300 ºС. АО «ЗЭО Энергопоток» явилось одним из первых предприятий изготовителей трубопроводной арматуры, которое освоило производство задвижек из легированных сталей для нужд строительства АЭС «Аккую», Турецкая республика.

http://zavodenergopotok.ru/news/zapusk-v-seriynoe-proizvodstvo-zadvizhek-iz-legirovannyh-staley.html