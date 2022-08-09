Завод судовой арматуры Армалит поставит клапаны, кингстоны, затворы на катамараны проекта «Котлин» (08.08.2022)

В перечне номенклатуры для поставки на каждое из шести судов серии – свыше 60 позиций, в который входит трубопроводная арматура (клапаны, кингстоны, затворы и др.) на сумму порядка 2 млн рублей. Сроки поставки на первую пару катамаранов – 75 дней. Завод «Армалит» гарантирует своевременную поставку необходимого судового оборудования на первую пару судов в конце сентября-начале октября текущего года. На последующие заказы отгрузка арматуры будет осуществляться в соответствии с утвержденным план-графиком заказчика. Серия судов строится по проекту ПКБ «Форсс Технологии», заказчиком выступает судоходная компания ООО «Нева Тревел». По условиям контракта передача заказчику первой пары судов запланирована на начало навигации 2023 года, следующие две пары – весной 2024 и 2025 гг., соответственно.

https://armalit.ru/press/news/armalit-postavit-armaturu-na-katamarany-proekta-kotlin/