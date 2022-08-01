КАДРЫ. Генеральный директор ООО «УЗТПА» Дмитрий Жиравов и глава городского округа Дзержинский (МО) Владимир Шелухин обсудили перспективы сотрудничества и создание новых рабочих мест на базе предприятия (29 июля 2022)

ООО «УЗТПА — это трубопроводная арматура большого диаметра, которая используется на крупных объектах энергетики, ООО «УЗТПА» выпускает шаровые краны диаметром до 1400 мм для систем тепло-, газо- и водоснабжения. «Это уникальное предприятие, где используется оборудование начиная от восстановленных советских станков до уникальных станков корейского и австрийского производства», — отметил Владимир Шелухин.

Глава города подчеркнул, что в настоящий момент предприятие испытывает серьезную нагрузку, поскольку ведет прямое импортозамещение.

Один из основных вопросов, обсуждаемых руководителями, — кадровый. Из 138 специалистов 70 процентов — местные жители. На предприятии нужны сварщики, фрезеровщики, токари, операторы станков с ЧПУ, электрики, разнорабочие, инженеры. Средний уровень заработной платы на производстве составляет 68-74 тысячи рублей. В целом по предприятию — порядка 98 тысяч. «Меньше 50 тысяч на испытательном сроке у нас не платят», — отмечает Дмитрий Вячеславович. У нас можно вырасти из слесаря в операторы станка с ЧПУ, а затем и в технолога. Перспектива карьерного роста даёт определённую гарантию, что человек останется у нас», — отмечает руководитель предприятия.

По итогам встречи Владимир Шелухин отметил, что администрации и предприятию просто необходимо взаимодействовать. «Город — потребитель запорной арматуры, поскольку коммуникации мы обслуживаем сами. Даже в профилактических работах время от времени требуется замена тех же задвижек. В ближайшее время мы выстроим план на долгосрочное взаимодействие. Небольшие проблемы, которые возникают у предприятия, тоже решаемы», — заверил глава города.

https://www.uztpa.ru/novosti-kompanii/3183/ (в сокращении), 29 июля