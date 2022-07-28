Сертификация «Интергазсерт» является добровольным, к тому же трудоёмким и затратным по времени процессом, поэтому далеко не все

предприятия идут на этот шаг. Компания АДЛ постоянно модернизирует, усовершенствует и сертифицирует свою продукцию для того, чтобы

соответствовать высоким стандартам, действующим на рынке инженерного оборудования. Мы готовы подтвердить качество своего предприятия

и выпускаемого оборудования на практике и документально. Данный сертификат подтверждает, что при проектировании, производстве

и поставке трубопроводной арматуры, парового оборудования, электрооборудования, насосного оборудования, блочных индивидуальных

тепловых пунктов, автоматических установках поддержания давления и редукционно-охладительных установках применяется специальный

комплекс стандартов качества выпускаемой продукции и предоставляемых предприятием услуг. Сертификат СТО Газпром 9001-2018

подтверждает:

• качество продукции и услуг компании;

• качество материалов и ресурсов, используемых при исполнении оборудования;

• минимальный уровень рисков поставщика;

• безопасность и надёжность изготавливаемой продукции;

• постоянное повышение квалификации сотрудников и мониторинг внутренних процессов.

https://adl.ru/about/news/07_2022/menedzhment-kachestva-adl-sootvetstvuet-trebovaniyam-intergazsert/