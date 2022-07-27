КРИОГЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Отгружена установка очистки и осушки гелия с ЗАПОРНОЙ и РЕГУЛИРУЮЩЕЙ арматурой (25 июля)

Установка предназначена для глубокой очистки гелия от примесей (преимущественно кислорода, азота и влаги). Технические характеристики: - максимальное давление на входе 400 бар - максимальное давление на выходе 200 бар - объёмная доля кислорода в очищенном газе менее 0,0001 % (1,0 ppm) - точка росы в очищенном газе менее минус 70°С . В состав установки очистки и осушки гелия входит: - фильтр криосорбционный с угольным адсорбентом - вакуумная система со спиральным вакуумным насосом - нагреватель - панель управления - датчики давления - датчик влажности газа - датчик содержания кислорода - необходимая запорная и регулирующая арматура Всё оборудование размещено на мобильной нержавеющей раме. Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F) один из лидеров на рынке оборудования для работы с криогенными жидкостями, включая сжиженный природный газ; сжатыми газами, включая особо чистые газы, и вакуумом. Компания MV&F изготавливает оборудование для работы с высоким и сверхвысоким давлением; с криогенными, высокими и сверхвысокими температурами.

https://mvif.ru/news/, 25 июля