НОВАЯ АРМАТУРА ДЛЯ НОВОГО ЖКХ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 января 2023 года разработать и утвердить комплексную программу модернизации ЖКХ, сообщается на сайте Кремля 25 июля

«Правительству РФ... в целях поэтапного снижения во всех субъектах Российской Федерации доли коммунальной инфраструктуры с высокой степенью износа разработать и утвердить актом правительства Российской Федерации комплексную программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотрев ее синхронизацию с программами капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и инфраструктурного развития», - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения - 15 января 2023 года, ответственный за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Источник: realty.ria.ru. https://www.polyplastic.ru/press/news/2022/07/25/item19305