Томский завод электроприводов за первые шесть месяцев 2022 года выпустил 1007 единиц приводов, общая стоимость составила более 673 млн рублей (21 июля)

Более 87% изделий, произведенных АО «ТОМЗЭЛ» – дочерним обществом АО «Транснефть – Западная Сибирь», составили различные типы электроприводов для запорно-регулирующей арматуры по заявкам организаций системы «Транснефть». Все выпускаемые заводом электроприводы, сертифицированы, предназначены для установки во взрывоопасных зонах и являются собственными разработками конструкторов АО «ТОМЗЭЛ». В рамках развития сотрудничества с предприятиями ТЭК АО «ТОМЗЭЛ» представило для проведения опытной эксплуатации изделия собственного производства на базе сторонней компании. Так, например, в июне в испытательных центрах АО «Газпром диагностика» были завершены испытания клапана, регулирующего осесимметричного совместно с электроприводом ЭПЗР-М-250.

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