ДС КОНТРОЛЗ (В.НОВГОРОД). Врио главного инженера Владимир Томак рассказал о проблемах при переходе к импортозамещению, переделе арматурного рынка и возможностях работать заводу в новых условиях (21 июля, в сокращении)

Минпромторг начал выставлять стандарты, под которые должен подойти продукт, чтобы получить почетное звание «Изготовлено в России». По ним существенный процент изделия должен был состоять из отечественных деталей. Это касалось, например, корпусного литья и механической обработки. Тогда же министерство обозначило траекторию, по которой предприятия должны были активнее переходить на российские комплектующие. Это помогло игрокам на рынке выстраивать работу в новых условиях на долгосрочную перспективу. Они понимали: чтобы соответствовать требованиям, нужно увеличивать локализацию.

До 2014 года мы получали довольно большую часть компонентной базы от поставщиков из Западной Европы, Японии и Америки. Прежде всего это было литье. Мы начали искать локальных поставщиков, но сложность была в масштабах. Когда вы сначала обсуждаете небольшую, пробную партию – это одно. Но добиться приемлемого качества в больших партиях для поставок уже сложнее. Мы выпускали оборудование для западных компаний и инфраструктурных проектов. И мы по-прежнему рассматривали варианты сотрудничества с европейскими или американскими коллегами. После 2014 года не было стопроцентного ощущения, что это направление закрылось. Но сейчас рассматривать Западную Европу или Америку в качестве партнеров достаточно сложно из-за нестабильности. Потому что и оплата за уже выполненные заказы стала проходить с трудом. Стало больше вопросов по доставке грузов – перестраиваются логистические цепочки и маршруты. Нагрузка на наш отдел закупок, на сотрудников, отвечающих за перевозки и таможню, выросла в разы. Какие-то поставки теперь проводят через Казахстан, Иран, Азербайджан. Активнее стали пользоваться морской и авиадоставками. Сейчас идет достаточно сильный передел рынка внутри России. Часть иностранных игроков с него ушла. Те, кто остались, будут развиваться и стараться захватить больше. В скором времени появятся и новые игроки, в том числе из-за рубежа. Мы уже видим, что на нашем рынке возросла активность компаний из Индии, Китая, Южной Кореи. И российские компании в этом процессе будут играть важную роль. Еще три месяца назад ситуация менялась очень быстро, и никто не мог рассчитать масштабы и скорость изменений. Я такого, к примеру, никогда не видел. Мы смогли заменить компонентную базу на 95 %. Она не уступает в функционале и в возможностях диагностики. Ситуация непростая, но радует, что и заказчики понимают это - передел закончится нескоро.

https://fedpress.ru/interview/3046801