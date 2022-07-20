АЛСО получил подтверждение Минпромторга о производстве промышленной продукции на территории России на три года (увеличенный срок действия)

Впервые документ с увеличенным сроком действия для ООО «АЛСО» выдан благодаря изменениям, нацеленным на снижение административных барьеров для бизнеса и повышение удобства механизма по подтверждению производства промышленной продукции в России. Несмотря на автоматическое продление на 1 год Заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации от 09.04.2021, завод АЛСО весной 2022 года инициировал и вновь успешно прошел все необходимые процедуры для подтверждения происхождения продукции и получил новое Заключение МИНПРОМТОРГА сроком действия до 31 мая 2025 года.

http://alsoarm.ru/index.php/, 18 июля



