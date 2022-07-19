СДТ ДЛЯ АЭС. В июле в Волгодонске на территории АО «АТМ», входящей в АО «Атомэнергомаш», под председательством Вице-Президента АО АСЭ по закупкам состоялась очередная сессия поставщиков трубопроводов для АЭС

В сессии приняли участие руководили компаний: АО «АТМ», ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», ПАО «ТМК», ООО «Интерэнерго», ЗАО «Сибгазстройдеталь», ООО «Евразэнергопроект», АО «Концерн Титан-2». Генеральный директор АО «АТМ» Алексей Андреевич Уваров встретил участников сессии поставщиков трубопроводов для строящихся АЭС. Участники посетили действующую производственную площадку в корпусе №3 площадью 27 тысяч квадратных метров и новую площадку в корпусе №2 площадью 39 тысяч квадратных метров, находящуюся в процессе развития, в рамках реализации утверждённого инвестпроекта. Обе площадки обеспечат возможность к 2025 году выход объема производства на 250 тонн в месяц, а к 2030 году на 400 тонн в месяц не только в части производства трубопроводов для АЭС, но также в тепловой энергетике и газонефтехимической. В настоящее время общая численность компании АО «АТМ» составляет порядка 400 сотрудников. Участники сессии провели двухчасовое совещание, на котором обсудили как текущие вопросы обеспечения поставок трубопроводов по действующим договорам, так и стратегические вопросы, направленные на повышение эффективности выполнения контрактных обязательств и развития кооперации между предприятиями.

https://atom-tm.ru/product/atom-tm/na-proizvodstvennoj-ploshchadke-ao-atm-v-g-volgodonsk-1-iyulya-2022-sostoyalas-ocherednaya-sessiya-postavshchikov-truboprovodov-dlya-stroyashchihsya-aeh