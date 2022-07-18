САЙТ ЗАВОДА ГУСАР 14 ИЮЛЯ: Назначен новый генеральный директор арматурного завода «Гусар» (ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ)

27 июня Сергей Карачков назначен генеральным директором арматурного завода «Гусар». Решение было принято на очередном заседании Совета директоров. Сергей Михайлович родился 17 сентября 1973 года в г. Новоуральск Свердловской области. Окончил Московский инженерно-физический институт (НИЯУ МИФИ) и Уральскую государственную юридическую академию. В 2014 году защитил диссертацию и стал кандидатом социологических наук.

С 2004 года работал на руководящих должностях предприятий ГК «Росатом», ГК «Ростех», Министерства обороны РФ. До прихода на Гусар занимал должность генерального директора ПАО «Уралхиммаш», которое изготавливает оборудование для предприятий нефтехимической, нефте- и газоперерабатывающей отраслей промышленности, для химической отрасли, где успешно смог реализовать задачи по выходу из кризиса и усовершенствования работы предприятия. «На сегодняшний день моя главная задача — это ближе познакомиться с заводом: провести встречи с работниками, проанализировать внутренние процессы и выработать дальнейшую стратегию по улучшению производственной деятельности и работы завода в целом», — прокомментировал свое назначение Сергей Карачков.

https://gusarm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=2977