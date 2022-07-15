НОВОЕ РАБОЧЕЕ PN14.7 MPa. Прошла встреча с производителями ТПА, СДТ и сварочного оборудования организованное ПАО «ГАЗПРОМ» по проблемам новых магистральных газопроводов на рабочее давление 14,7 МПа (12 июля)

Совещание, на котором рассматривались вопросы состояния исследований в области сварки кольцевых сварных соединений трубопроводов на рабочее давление 14,7 МПа и готовности производителей трубной продукции, трубопроводной арматуры и сварочных материалов к обеспечению строительства магистральных газопроводов с таким рабочим давлением, прошла на базе ООО «Газпром ВНИИГАЗ» - головного научно-исследовательского центра ПАО «ГАЗПРОМ». В совещании приняли участие свыше 80 участников, представляющих Департаменты и дочерние общества ПАО «Газпром», организации по строительству и ремонту газопроводов, компании-изготовители труб и соединительных деталей трубопроводов, компании-разработчики и производители сварочных материалов. Было отмечена актуальность проблемы строительства магистральных газопроводов на рабочее давление 14,7 МПа и необходимость консолидации усилий в решении возникающих вопросов. Намечены дальнейшие шаги по освоению и испытанию трубной продукции и сварочных материалов.

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