50 процентов акций ЗАО «ДС Контролз» (Великий Новгород) ране были в собственности американской компании. Сейчас она уходит из нашей страны и передает акции в российскую юрисдикцию (12 июля)

Процедура по передаче 50-ти процентов акций, которые принадлежат американской стороне, уже запущена, ориентировочный срок её окончания – конец июля. О том, как обстоят дела на производстве в условиях западных санкций, руководство компании рассказало губернатору Андрею Никитину. Так, по словам генерального директора Сергея Мамаева, сейчас фирма меняет логистические цепочки и поставщиков комплектующих. "С мая месяца мы стали менять логистику, если раньше мы были ориентированы на Европу, то сейчас, ввиду санкционных ограничений, переходим на азиатско-тихоокеанский регион, параллельно с этим рассматриваем поставщиков российских", – сказал Сергей Мамаев. Чтобы максимально сократить зависимость от зарубежных партнеров, на предприятии осваивают новые станки российского производства. Они позволяют отливать детали не хуже, чем импортные, что регулярно подтверждает контроль качества. Сегодня, по словам Сергея Мамаева, есть планы, как по расширению линейки продукции, так и самого производства. Сейчас руководство компании стоит перед выбором, либо построить еще один цех на соседнем участке, либо освоить площади в особой экономической зоне.

https://smotrim.ru/article/2841359?ysclid=l5k4rt2er4906822044, 12 июля