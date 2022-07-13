СЕРТИФИКАТЫ-ГАЗПРОМ. Шаровые краны ТМ «Маршал» подтвердили соответствие требованиям ГАЗСЕРТ (12.07.2022)

В июне 2022 года продукция ЛЗТА «Маршал» вновь успешно прошла сертификацию по стандартам системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ. Положительные результаты сертификационных испытаний и анализа состояния производства послужили основанием для выдачи ООО «ЛЗТА «Маршал» сертификата соответствия ГАЗСЕРТ №ЮАЧ1.RU.1406.Н.00175. Срок действия: с 30.06.2022 по 29.06.2025. Наличие сертификата позволяет газораспределительным организациям применять стальные шаровые краны ТМ «Маршал», как оборудование, полностью соответствующее высоким требованиям стандартов ОАО «Газпром газораспределение».
https://lztamarshal.ru/media/news/sharovye_krany_tm_marshal_podtverdili_sootvetstvie_trebovaniyam_gazsert/