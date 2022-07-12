ГАКС-АРМСЕРВИС. Совещание с торговыми представителями в ТПП Пензенской области об особенностях работы в форс-мажорных обстоятельствах (Июль 4, 2022)  

1 июля 2022 года в Пензенской областной торгово-промышленной палате состоялась встреча торговых представителей РФ в Казахстане, Венгрии, Австрии, Киргизии, Польше и Вьетнаме с представителями бизнеса региона. Во встрече приняли участие более 60 пензенских предприятий различных отраслей промышленности: машиностроение, приборостроение, сельское хозяйство, пищевое производство и других. От НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» в мероприятии принял участие вице-президент Сейнов А.С. Торговые представители рассказывали об особенностях работы в зарубежных странах. После выступления торговых представителей у предпринимателей была возможность задать им вопросы, связанные с возникающими проблемами и особенностями работы в форс-мажорных обстоятельствах.

и особенностями работы в форс-мажорных обстоятельствах.

https://www.gaksnpo.ru/novosti-kompanii/vstrecha-s-torgovymi-predstavitelyami-v-tpp-penzenskoy-oblasti



