ТИПОРАЗМЕРЫ СПЕЦТПА. Новые проекты промышленного пожаротушения с трубопроводной арматурой завода АДЛ

Проектирование объектов гражданского, социального или промышленного назначения никогда не обходится без грамотной и продуманной системы пожаротушения. Инженеры компании АДЛ знают, как важно обеспечить безопасность Вашего объекта, поэтому предлагая решения по строительству и внедрению инженерных систем, мы всегда вникаем, какие цели стоят перед заказчиком и организуем четкую совместную работу. Такой подход позволяет обеспечить надёжность и безопасность инфраструктуры здания.

Всегда в наличии на складе в Москве имеются:

Затворы «Гранвэл» серий ЗПВС/ЗПВЛ/ЗПСС.Затворы «Гранвэл» выпускаются с электромеханическими концевыми выключателями: редуктор, рукоятка, электропривод.. Затворы используются для пенного и водного пожаротушения. Все виды затворов «Гранвэл» сертифицированы пожарными сертификатами ТР ЕАЭС 043 от DN 40 до DN 300 включительно.

Задвижки «Гранар» серий KR14, 15, 16, 17. Задвижки с обрезиненным клином предназначены для транспортировки нейтральных продуктов разной степени чистоты и плотности в трубопроводных системах жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и строительстве. Гранар KR14 изготавливаются с телескопическим удлинением штока и концевыми выключателями для систем пожаротушения. Задвижки серии KR15 отличаются от предыдущей модели наличием электропривода или редуктором под фланец iso, возможностью комплектации со стационарным удлинением для колодезной установки. ЗадвижкиKR16 и KR17 серии обладают наличием специальных сертификатов FM Global и соответствуют строгим стандартам безопасности NFPA. Задвижки серии Гранар KR16 имеют выдвижной шток, а KR17 изготавливаются с iso фланцем под управление при помощи настенного или вертикального индикаторов.

В производстве пожарного оборудования используются только российские комплектующие, что позволяет изготавливать его в кратчайшие сроки. Вся трубопроводная арматура компании проходит строжайший контроль качества согласно действующей нормативно-технической документации, а также сертифицирована и соответствует международному стандарту ТР ЕАЭС 043.

Письмо в МЦ ТПА от 8 июля