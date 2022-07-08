Студент политехнического института Курганского госуниверситета получил 1 млн рублей за новую конструкцию запорного органа арматуры

Студент политехнического института Курганского госуниверситета Павел Менщиков победил в конкурсе «Студенческий стартап» по направлению «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии». Он получил грант в размере одного млн рублей. Деньги студент направит на реализацию своего проекта «Разработка прототипа инновационной трубопроводной арматуры с устранением потерь трения запорного органа», сообщает пресс-служба КГУ. Павел Менщиков объясняет, что сейчас на промышленных предприятиях есть потребность в запорной арматуре, способной работать на трубопроводах (газе, нефти) высокого давления. По его словам, существует ряд разработок с улучшенными техническими характеристиками, но механизм их реализации довольно сложный и громоздкий. «В рамках проекта планирую разработать прототип инновационной трубопроводной арматуры с устранением потерь трения запорного органа. В прототипе механизм запирания будет абсолютно оригинальный. С учетом предварительных расчетов конструкция будет превосходить иностранные аналоги по техническим показателям, это безусловно импортозамещающий продукт», - говорит Павел Менщиков. Студент КГУ планирует в течение года изготовить опытный образец, провести его испытания, чтобы оценить работоспособность, технические характеристики и перспективы внедрения в промышленное производство.

КГУ, 6 июля, Курган: https://uralpolit.ru/news/kurgan/07-07-2022/258974